BALI – Perum BULOG meraih dua penghargaan sekaligus dalam Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) VII yang diadakan di Bali, Jum'at (10/12) yaitu The Most Popular Leader in Social Media 2021 yang diberikan kepada Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dan Pemimpin Humas (PR) Berpengaruh 2021 yang diberikan kepada Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Perum BULOG Tomi Wijaya.

CEO PR INDONESIA Asmono Wikan dalam sambutannya pada JAMPIRO VII mengatakan bahwa para pemimpin organisasi yang meraih penghargaan tersebut dipandang mampu mewujudkan reputasi positif korporasinya di mata publik, khususnya warganet.

Menurutnya, setiap pemimpin perlu selalu mengevaluasi agenda-agenda komunikasi kepada publik yang dilakukan agar senantiasa tetap relevan dengan tujuan organisasi, terutama di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan disrupsi digital.

"Pencapaian dan penghargaan yang diberikan PR Indonesia ini diharapkan mampu menginspirasi banyak pemimpin lain tentang pentingnya komunikasi atau public relations sebagai fungsi strategis manajemen," kata Asmono.

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso menyampaikan apresiasinya kepada PR Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan event JAMPIRO yang ketujuh tahun 2021 ini.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BULOG, namun upaya transformasi di perusahaan kami masih terus dan banyak lagi yang dilakukan agar bisa betul-betul menjadi perusahaan yang kuat dan kredibel dalam membela kepentingan bangsa dan negara," kata Budi Waseso.

Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Perum BULOG Tomi Wijaya yang hadir langsung dalam JAMPIRO tersebut cukup terkejut atas penghargaan yang diberikan kepadanya, Tomi tidak menyangka usaha keras yang dilakukan Tim Humas bersama Corsec Perum BULOG ada yang menilai dan mengapresiasi.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk Super Team Humas BULOG, dan hal ini tentunya kami jadikan sebagai momentum untuk berjuang lebih keras lagi dalam mengawal Perum BULOG menjadi Perusahaan Pangan yang handal dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia," kata Tomi.

Memasuki tahun ke-7, JAMPIRO kali ini menghadirkan beragam rangkaian kegiatan, mulai dari konferensi, outlook 2022, workshop paralel, dan pemberian penghargaan.

