PAPUA NUGINI - Pada awal 1960-an, Michael Rockefeller menghilang di suatu tempat di lepas pantai Papua Nugini.

Hilangnya dia mengejutkan dan mendorong perburuan besar-besar. Bertahun-tahun kemudian, nasib pewaris kekayaan pengusaha minyak Standard Oil telah terungkap dan mengejutkan banyak pihak.

Michael Clark Rockefeller lahir pada1938. Dia adalah putra bungsu dari Gubernur New York Nelson Rockefeller dan anggota terbaru dari dinasti jutawan yang didirikan oleh kakek buyutnya yang terkenal, John D. Rockefeller — salah satu orang terkaya yang pernah hidup.

Meskipun ayahnya mengharapkan dia untuk mengikuti jejaknya dan membantu mengelola kerajaan bisnis keluarga yang luas, namun Michael memilih jalan yang lain.

Ketika dia lulus dari Harvard pada tahun 1960, dia ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik daripada duduk-duduk di ruang rapat dan mengadakan rapat.

Ayahnya, seorang kolektor seni yang produktif, baru-baru ini membuka Museum Seni Primitif, dan pamerannya, termasuk karya-karya Nigeria, Aztec, dan Maya, membuat Michael terpesona.

Dia memutuskan untuk mencari "seni primitif" miliknya sendiri (istilah yang tidak lagi digunakan yang merujuk pada seni non-Barat, khususnya seni masyarakat adat) dan mengambil posisi di dewan museum ayahnya.

Di sinilah Michael merasa dia bisa membuat jejaknya. Karl Heider, seorang mahasiswa pascasarjana antropologi di Harvard yang bekerja dengan Michael, mengenang, "Michael berkata dia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan membawa koleksi besar ke New York."

Dia sudah sering bepergian, tinggal di Jepang dan Venezuela selama berbulan-bulan, dan dia mendambakan sesuatu yang baru. Yakni ingin memulai ekspedisi antropologis ke tempat yang jarang dilihat orang.

Setelah berbicara dengan perwakilan dari Museum Etnologi Nasional Belanda, Michael memutuskan untuk melakukan perjalanan kepanduan ke apa yang kemudian dikenal sebagai Nugini Belanda, sebuah pulau besar di lepas pantai Australia, untuk mengumpulkan seni orang Asmat yang tinggal di sana.

Pada 1960-an, otoritas kolonial Belanda dan misionaris sudah berada di pulau itu selama hampir satu dekade, tetapi banyak orang Asmat belum pernah melihat orang kulit putih.

Dengan kontak yang sangat terbatas dengan dunia luar, suku Asmat percaya bahwa tanah di luar pulau mereka dihuni oleh makhluk halus, dan ketika orang kulit putih datang dari seberang laut, mereka melihat mereka sebagai semacam makhluk gaib.

Michael dan tim peneliti dan pembuat dokumenternya sangat penasaran dengan desa Otsjanep, rumah bagi salah satu komunitas utama Asmat di pulau itu, dan bukan desa yang sepenuhnya disambut baik.

Penduduk setempat mengizinkan fotografi tim, tetapi mereka tidak mengizinkan peneliti kulit putih untuk membeli artefak budaya, seperti pilar kayu berukir rumit yang berfungsi sebagai bagian dari ritual dan ritual keagamaan Asmat.

Namun Michael tidak terpengaruh. Pada orang Asmat, dia menemukan apa yang dia rasakan sebagai pelanggaran menarik terhadap norma-norma masyarakat Barat — dan dia lebih ingin membawa dunia mereka kembali ke miliknya.

Pada saat itu, perang antar desa biasa terjadi, dan Michael mengetahui bahwa prajurit Asmat sering mengambil kepala musuh mereka dan memakan daging mereka. Di daerah-daerah tertentu, laki-laki Asmat akan melakukan ritual seks homoseksual, dan dalam ritual ikatan, mereka terkadang saling minum air seni.

"Sekarang ini adalah negara yang liar dan entah bagaimana lebih terpencil daripada yang pernah saya lihat sebelumnya," tulis Michael dalam buku hariannya.

Ketika misi kepanduan awal selesai, Michael diberi energi. Dia menuliskan rencananya untuk membuat studi antropologis rinci tentang Asmat dan menampilkan koleksi seni mereka di museum ayahnya.

Michael berangkat sekali lagi ke Papua Nugini pada 1961, kali ini ditemani oleh René Wassing, seorang antropolog pemerintah.

Saat perahu mereka mendekati Otsjanep pada tanggal 19 November 1961, badai tiba-tiba menghantam. Kapal yang dinaiki Michael terbalik, membuat dia Wassing menempel di lambung kapal yang terbalik.

Mereka berada 12 mil dari pantai. Michael dilaporkan memberi tahu antropolog lain bahwa dia bisa melompat ke air. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat lagi.

Keluarga Michael memastikan mencari besar-besaran dengan dana yang tidak perlu dikhawatirkan. Kapal, pesawat terbang, dan helikopter menjelajahi wilayah itu, mencari Michael atau beberapa tanda nasibnya.

Kedua orangtuanya, Nelson Rockefeller dan istrinya terbang ke Papua Nugini untuk membantu mencari putra mereka.

Terlepas dari upaya mereka, mereka tidak dapat menemukan tubuh Michael. Setelah sembilan hari, menteri dalam negeri Belanda menyatakan tidak ada lagi harapan untuk menemukan Michael dalam kondisi hidup.

Meskipun keluarga masih berpikir ada kemungkinan Michael akan muncul, tapi mereka akhirnya meninggalkan pulau itu. Dua minggu kemudian, Belanda membatalkan pencarian. Penyebab resmi kematian Michael dinyatakan sebagai tenggelam.

Hilangnya Michael secara misterius menjadi sensasi media. Rumor menyebar seperti api di tabloid dan surat kabar.

Beberapa mengatakan dia pasti telah dimakan oleh hiu saat berenang ke pulau itu. Yang lain mengklaim dia tinggal di suatu tempat di hutan New Guinea, melarikan diri dari kurungan emas kekayaannya.

Belanda membantah semua rumor ini, mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan apa yang terjadi padanya. Dia menghilang begitu saja tanpa jejak.

Pada 2014, Carl Hoffman, seorang reporter National Geographic, mengungkapkan dalam bukunya ‘Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art’ bahwa banyak penyelidikan Belanda terhadap masalah tersebut menghasilkan bukti bahwa Asmat membunuh Michael.

Dua misionaris Belanda di pulau itu, keduanya telah tinggal di antara suku Asmat selama bertahun-tahun dan berbicara dalam bahasa mereka, mengatakan kepada pihak berwenang setempat bahwa mereka telah mendengar orang suku Asmat bahwa beberapa dari mereka telah membunuh Michael.

Petugas polisi yang dikirim untuk menyelidiki kejahatan pada tahun berikutnya, Wim van de Waal, sampai pada kesimpulan yang sama dan bahkan menghasilkan tengkorak yang diklaim orang Asmat milik Michael.

Semua laporan ini dikubur dalam file rahasia dan tidak diselidiki lebih lanjut. Keluarga Michael diberitahu bahwa tidak ada rumor bahwa putra mereka telah dibunuh oleh penduduk asli.

Pada 1962, Belanda telah kehilangan setengah dari pulau itu kepada negara baru Indonesia. Mereka takut jika diyakini mereka tidak bisa mengendalikan penduduk asli, mereka akan segera digulingkan.

Ketika Hoffman memutuskan untuk menyelidiki klaim berusia 50 tahun ini, ia memulai dengan melakukan perjalanan ke Otsjanep. Di sana, dia menyamar sebagai jurnalis yang mendokumentasikan budaya orang Asmat, penerjemahnya mendengar seorang pria mengatakan kepada anggota suku yang lain untuk tidak membahas turis Amerika yang telah meninggal di sana.

Ketika penerjemah, atas desakan Hoffman, bertanya siapa pria itu, dia diberitahu bahwa itu adalah Michael. Dia mengetahui bahwa sudah menjadi rahasia umum di pulau itu bahwa orang Asmat di Otsjanep membunuh seorang pria kulit putih dan itu tidak boleh disebutkan karena takut akan pembalasan.

Dia juga mengetahui bahwa pembunuhan Michael adalah pembalasan dalam dirinya sendiri.

Pada 1957, hanya tiga tahun sebelum Michael pertama kali mengunjungi pulau itu, pembantaian terjadi antara dua suku Asmat. Yakni Desa Otsjanep dan Omadesep membunuh puluhan orang satu sama lain.

Pemerintah kolonial Belanda, yang baru saja menguasai pulau itu, berusaha menghentikan kekerasan. Mereka pergi untuk melucuti senjata suku Otsjanep yang terpencil, tetapi serangkaian kesalahpahaman budaya mengakibatkan Belanda melepaskan tembakan ke Otsjanep.

Dalam pertemuan pertama mereka dengan senjata api, desa Otsjanep menyaksikan empat jeus mereka, pemimpin perang, ditembak dan dibunuh.

Dalam konteks inilah suku Otsjanep tersandung pada Michael saat ia berjalan mundur menuju pantai yang berbatasan dengan tanah mereka.

Menurut misionaris Belanda yang pertama kali mendengar cerita itu, orang-orang suku itu awalnya mengira Michael adalah buaya — tetapi ketika dia mendekat, mereka mengenalinya sebagai seorang pria kulit putih seperti penjajah Belanda.

Sial bagi Michael, orang-orang yang ditemuinya adalah jeus sendiri dan anak-anak dari mereka yang dibunuh oleh Belanda.

Salah satu dari mereka dilaporkan berkata, “Orang-orang Otsjanep, Anda selalu berbicara tentang tuan pengayauan. Nah, inilah kesempatanmu.”

Meskipun mereka ragu-ragu, sebagian besar karena takut, mereka akhirnya menusuk dan membunuhnya.

Kemudian mereka memotong kepalanya dan membelah tengkoraknya untuk memakan otaknya. Mereka memasak dan memakan sisa dagingnya. Tulang pahanya diubah menjadi belati, dan tulang keringnya dibuat menjadi titik tombak untuk memancing.

Darahnya mengalir dan para anggota suku membasahi diri mereka dengan darah itu saat mereka melakukan tarian ritual dan tindakan seks.

Sesuai dengan teologi mereka, orang-orang Otsjanep percaya bahwa mereka sedang memulihkan keseimbangan dunia. “Suku orang kulit putih” telah membunuh empat dari mereka, dan sekarang mereka menerima pembalasan. Dengan memakan tubuh Michael, mereka dapat menyerap energi dan kekuatan yang telah diambil dari mereka.

Tidak lama kemudian desa Otsjanep menyesali keputusan itu. Pencarian setelah pembunuhan Michael sangat menakutkan bagi orang Asmat, yang sebagian besar belum pernah melihat pesawat atau helikopter sebelumnya.

Segera setelah peristiwa ini, wilayah tersebut juga dilanda wabah kolera yang mengerikan yang oleh banyak orang dianggap sebagai pembalasan atas pembunuhan itu.

Meskipun banyak orang Asmat yang menceritakan kisah ini kepada Hoffman, tidak ada seorang pun yang mengambil bagian dalam kisah kematian itu. Semua hanya mengatakan itu adalah cerita yang mereka dengar.

Kemudian, suatu hari ketika Hoffman berada di desa, tak lama sebelum dia kembali ke AS, dia melihat seorang pria menirukan pembunuhan sebagai bagian dari cerita yang dia ceritakan kepada pria lain. Suku itu berpura-pura menombak seseorang, menembakkan panah, dan memenggal kepala. Mendengar kata-kata yang berkaitan dengan pembunuhan, Hoffman mulai memfilmkan — tetapi ceritanya sudah berakhir.

Namun, Hoffman mampu menangkap epilognya di film.

“Jangan ceritakan kisah ini kepada orang lain atau desa lain, karena kisah ini hanya untuk kami. Jangan bicara. Jangan bicara dan ceritakan. Saya harap Anda mengingatnya dan Anda harus menyimpan ini untuk kami. Saya harap, saya harap, ini hanya untuk Anda dan Anda. Jangan berbicara dengan siapa pun, selamanya, dengan orang lain atau desa lain. Jika orang menanyai Anda, jangan jawab. Jangan bicara dengan mereka, karena cerita ini hanya untukmu. Jika Anda menceritakannya kepada mereka, Anda akan mati. Aku takut kamu akan mati. Anda akan mati, orang-orang Anda akan mati, jika Anda menceritakan kisah ini. Anda menyimpan cerita ini di rumah Anda, untuk diri sendiri, saya harap, selamanya. Selamanya…"