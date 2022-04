BANDUNG - Habib Bahar bin Smith menghadiri langsung sidang perdananya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (5/4/2022).Ā

Habib Bahar mengenakanĀ peci krem, serban dan busana muslim putih serta sarung putih. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoaks) itu duduk di kursi persidangan Ruang Sidang 1 PN Bandung.Ā

Sidang perdana ini sempat tertunda. Seharusnya, sidang digelar Selasa (29/3/2022) lalu. Namun, sidang diundur hingga hari ini karena Bahar menolak sidang digelar secara online.Ā

Kepada hakim PN Bandung, Bahar pun menyampaikan permintaan maafnya karena tidak menghadiri sidang pekan lalu. Permintaan maaf pun disampaikan Bahar kepada jaksa dan kuasa hukumnya.

"Saya ingin meminta maaf kepada majelis hakim dan jaksa dan pengacara atas ketidakhadiran saya minggu kemarin," tutur Bahar.Ā

Menurut Bahar, berdasarkan pengalamannya, sidang online banyak mengalami gangguan.Ā

"Saya memang tidak mau sidang online karena yang saya alami di Lapas (Gunung) Sindur, pernah sidang online, itu banyak gangguan jaringan, sehingga bagi saya tidak efektif buat saya," jelas Bahar.Ā

"Seperti sinyal ya?" kata hakim bertanya.

"Iya, seperti sinyal dan lain-lain," jawab Bahar.Ā

SelainĀ meminta maaf, Bahar pun berterima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan sidang offline tersebut.Ā

"Saya juga berterima kasih untuk persidangan offline," ucap BaharĀ

"Sepanjang jaksa bisa menghadirkan, kami tidak keberatan," timpal hakim.Ā

Diketahui, pascapenetapanĀ BaharĀ sebagai tersangka, penyidik Polda Jabar melimpahkan kasus tersebut berikut barang bukti danĀ BaharĀ sebagai tersangka ke Kejati Jabar. SelainĀ Bahar, tersangka lain, yakni Tatan Rustandi juga turut dilimpahkan. Tatan merupakan pengunggah video ceramahĀ Bahar.

Adapun barang bukti tindak pidana yang dilimpahkan kepada Kejati Jabar tersebut, di antaranya flashdisk, 1 unit laptop, handphone, Screenshoot Postingan video dari akun youtube Tatan Rustandi OFFICIAL yang berjudul ā€œMENGGELEGARRR!! CERAMAH TERBARU HABIBĀ BAHARĀ BINĀ SMITHĀ BERKOBAR DI KOTA BANDUNG LAUTAN JAMAAHā€, serta barang bukti lainnya.

BaharĀ dan Tatan sama-sama diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.