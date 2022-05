JAKARTA - Ruas Tol Palimanan terlihat ramai lancar malam ini. Sistem satu arah (one way) masih berlaku di Tol Trans Jawa yang berlaku mulai dari Km 414 hingga Km 47, Jumat (6/5/2022).

Menurut Informasi yang dihimpun MNC Media di lapangan, arus lalu lintas pada malam hari jauh lebih ramai dibandingkan siang hari.

Kepolisian mencatat pada 5 Mei 2022 secara total terdapat 63.218 kendaraan masuk Gerbang Tol (GT) Palimanan menuju Jakarta. Pada data hari ini hingga pukul 18.00 WIB ada sebanyak 63.848 kendaraan.

Berdasarkan tinjauan Wakapolri dan Kakorlantas Polri pada sore hari tadi menyampaikan aktivitas arus balik sudah terlihat di tanggal sejak 5 Mei 2022 kemarin.

Sebanyak kurang lebih 123 ribu kendaraan sudah mengakses Tol Trans Jawa untuk mengarah ke Jabotabek. Angka tersebut akan terus bertambah hingga hari ini.

Pemudik diimbau untuk memperhatikan rekayasa lalin seperti one way yang penerapan waktunya berbeda per harinya. Pemudik juga dapat mengatur waktu keberangkatan dan selalu menjaga kesehatan agar sampai tepat waktu pada tujuannya.

