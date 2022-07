WASHINGTON - Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska berada di Gedung Putih pada Selasa (19/7/2022) untuk bertemu secara pribadi dengan Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Jill Biden dan mengambil bagian dalam pertemuan bilateral yang lebih besar dengan para pejabat AS.

Zelenska disambut di Gedung Putih oleh Presiden AS Joe Biden dan Jill Biden. Presiden menyerahkan karangan bunga besar kepada Zelenska ketika dia turun dari mobil dan kedua ibu negara itu berpelukan.

Menurut Gedung Putih, kedua ibu negara akan membahas dukungan berkelanjutan AS untuk pemerintah Ukraina dan rakyatnya saat mereka membela demokrasi mereka dan mengatasi dampak manusia yang signifikan dari perang Rusia, yang akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Zelenska pertama-tama akan menghadiri pertemuan pribadi dengan Jill Biden, diikuti dengan pertemuan bilateral yang diperluas dengan Second Gentleman Douglas Emhoff, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield, Wakil Administrator Badan Pembangunan Internasional AS Isobel Coleman, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Toria Nuland dan Ahli Bedah AS Vivek Murthy.

Selama pertemuan bilateral, Gedung Putih mengatakan, kedua ibu negara akan membahas bagaimana AS dapat terus mengurangi penderitaan melalui dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ukraina, dan kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kekejaman lainnya.

Biden dan Zelenska pertama kali bertemu secara pribadi pada Mei lalu, ketika Biden melakukan perjalanan diam-diam ke Ukraina. Ibu negara telah berkomunikasi sebelum pertemuan mereka, yang merupakan pertama kalinya Zelenska muncul dari persembunyian sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari lalu. Selama pertemuan tertutup satu jam mereka, Zelenska berbagi keprihatinannya dengan Biden terhadap kesehatan emosional anak-anak Ukraina. Biden pun mengenang hal itu saat menyambut Zelenska.

"Ketika saya kembali, salah satu hal yang saya katakan adalah Anda tidak bisa pergi ke zona perang dan kembali dan tidak merasakan kesedihan dan rasa sakit orang-orang yang saya temui," kata Biden di Ruang Biru bersama pejabat AS lainnya saat menyambut Zelenska. "Anda kemudian meminta saya untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental, jadi, saya kembali dan saya berbicara dengan tim saya," lanjutnya. "Saya pikir Anda menerima surat saya tentang apa yang kami lakukan untuk membantu kesehatan mental para ibu dan anak-anak yang benar-benar menderita tragedi dan kekejaman seperti itu, jadi saya telah mengerjakannya. Tim telah mengerjakannya,” ujarnya. Biden mengatakan masing-masing agensi di ruangan itu akan memberi tahu Zelenska apa yang secara khusus sedang mereka kerjakan untuk mengatasi kekhawatirannya. Zelenska berada di Washington minggu ini untuk menyoroti korban manusia dari perang Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Administrator USAID Samantha Power pada Senin (18/7/2022), dan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kepada anggota Kongres di Capitol Hill pada Rabu pagi (20/7/2022) waktu setempat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin (18/7/2022) bahwa Blinken, dalam pertemuan itu, menekankan komitmen komprehensif dan abadi AS untuk mendukung kemenangan Ukraina dalam perang Rusia yang tidak adil dan tidak beralasan. Blinken dan Zelenska juga berbicara tentang ‘harga’ manusia yang besar dan terus meningkat akibat invasi skala penuh Rusia." Kunjungan Zelenska ke Gedung Putih dilakukan saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat beberapa pejabat tinggi dari badan intelijen Ukraina (SBU). Di antara mereka yang dipecat adalah Wakil Kepala SBU, Volodymyr Horbenko. Zelensky juga memecat kepala kantor regional di Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Zakarpattia dan Zhytomyr. Zelensky juga baru-baru ini menskors Kepala SBU, Ivan Bakanov, dan mengajukan resolusi ke parlemen Ukraina untuk pemecatannya, meluncurkan penyelidikan terhadap kehadiran kolaborator Rusia di antara jajaran organisasinya. Sementara dorongan ofensif Rusia di Ukraina difokuskan pada wilayah Donbas, kunjungan Zelenska yang berfokus pada korban manusia dari perang juga datang ketika serangan rudal meningkat di Ukraina selatan. Nataliya Humeniuk, juru bicara Komando Operasi militer Ukraina Selatan, mengatakan bahwa enam rudal Kalibr Rusia telah menghantam sebuah desa di wilayah Odesa, menyerang bangunan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah dan pusat budaya. Enam orang telah terluka. Humeniuk juga mengatakan bahwa Rusia menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, "serta menahan mereka di wilayah itu untuk apa yang disebut referendum." "Para penjajah secara bertahap melepaskan orang ke arah Zaporizhzhia," katanya.