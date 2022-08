NEW YORK - Sebuah patung yang dicuri pada 1971 dari sebuah kuil di negara bagian Tamil Nadu di India selatan telah dilacak ke New York, Amerika Serikat (AS) kata polisi.

Patung abad ke-12 dari dewi Hindu Parvati ditemukan di Rumah Lelang Bonhams, kata mereka.

Bonhams adalah rumah lelang internasional milik swasta yang berkantor pusat di London.

Seorang pejabat senior polisi mengatakan bahwa polisi Tamil Nadu telah "menyiapkan surat-surat" untuk membawa patung itu kembali.

Selama beberapa tahun terakhir, India telah meningkatkan upaya untuk membawa kembali patung-patung dan artefak lain yang dicuri atau diselundupkan dari kuil.

Pada Februari, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa "lebih dari 200 patung berharga" telah berhasil dibawa kembali ke India sejak 2014.

Sementara pada 2020, Inggris mengembalikan tiga patung perunggu yang dicuri dari kuil Tamil Nadu lebih dari 40 tahun yang lalu kepada pemerintah India.

Salah satu karya paling menakjubkan yang dikembalikan dalam beberapa tahun terakhir adalah patung perunggu Nataraja, yang menunjukkan dewa Hindu Siwa dalam bentuk tarian. Patung, yang dihargai USD5,1 juta (sekira Rp75 miliar), berusia lebih dari 900 tahun dan telah dibeli oleh Galeri Nasional Australia pada 2008.

Patung Parvati dari Tamil Nadu yang baru-baru ini ditemukan polisi pertama kali dilaporkan hilang dari kuil Nadanapureshwarar Sivan pada 1971.

Investigasi dimulai pada 2019 setelah seorang wali kuil mengajukan pengaduan ke polisi. Investigasi dipimpin oleh departemen Idol Wing kepolisian Tamil Nadu, yang melacak artefak yang hilang.

Berhala yang tingginya sekira 52 cm itu adalah salah satu dari lima patung yang hilang dari kuil. Polisi mengatakan patung ini dihargai USD212.575 (sekira Rp3,1 miliar). Patung ini menunjukkan dewi dalam posisi berdiri, mengenakan mahkota cincin yang disimpan di atas satu sama lain. Pola di mahkota diulangi di kalung, ban lengan, ikat pinggang dan garmen, menghiasi tekstur perunggu, kata deskripsi polisi sebagaimana dilansir BBC. "Patung itu adalah bukti kejeniusan teknis seniman, melambangkan kanon estetika yang percaya diri dan dihormati waktu dari kerajaan Chola," kata Idol Wing dalam sebuah pernyataan. Kerajaan Chola memerintah bagian terakhir India selatan dari abad ke-10 hingga abad ke-13. Polisi meminta pendapat seorang ahli untuk membandingkan foto patung tersebut dengan foto yang dijual di Rumah Lelang Bonhams. "Oleh karena itu, kami berhak mengklaim kepemilikan patung tersebut karena India adalah pihak dalam Konvensi Warisan Dunia UNESCO 1972," kata mereka. Bonhams belum mengeluarkan pernyataan.