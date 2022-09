INGGRIS - "Geng" Cambridge telah memulai babak baru bersama. Pangeran George, 9, Putri Charlotte, 7, dan Pangeran Louis, 4, terlihat berjalan bergandengan tangan dengan orang tua mereka Pangeran William dan Kate Middleton pada hari pertama di sekolah baru.

Anak-anak kerajaan Inggris ini memulai sekolah di Sekolah Lambrook, di Ascot, Berkshire, setelah keluarga itu pindah ke Windsor.

Untuk Louis, dengan seragam musim panas, itu adalah hari pertamanya di sekolah. Kakak-kakaknya sebelumnya telah sekolah di Thomas's Battersea di London.

Sang ayah menyebut anak-anaknya sebagai "semua geng", mengantar mereka menaiki tangga sekolah swasta seharga 13.000 poundsterling (Rp223 juta) per tahun itu.

Kepala Sekolah Jonathan Perry siap menyambut para bangsawan muda, menjabat tangan mereka masing-masing dan mengatakan "senang memiliki Anda bersama kami".

Ditanya apakah mereka bersemangat, ketiganya menjawab "ya". Pangeran William mengatakan mereka "semua menantikan sekolah" dan memiliki "banyak pertanyaan".

Kedua bersaudara itu tidak menunjukkan tanda-tanda gugup saat mereka berjalan dengan percaya diri ke Lambrook di bawah sinar matahari sambil memegang tangan orang tua mereka.

Sebelumnya, mereka terpaksa menghindari hujan setelah berhenti di halaman sekolah. Orangtua yang datang kemudian diguyur hujan deras.

Saat keluarga itu berjalan menuju pintu masuk sekolah di depan dua kamera, mereka terdengar tertawa dan Pangeran William terlihat membelai rambut Pangeran Louis dengan menenangkan.

Hari penuh pertama anak-anak sekolah yakni pada Kamis (8/9/2022), awal resmi semester.

Ini akan menjadi pendidikan yang istimewa dan mahal karena biaya tahunan untuk ketiga anak mencapai sekitar 55.000 poundsterling (Rp943 juta).

Sekolah itu terletak di 52 hektar pedesaan Berkshire dekat dengan Ascot Racecourse. Ini memiliki lapangan golf sembilan lubang dan kolam renang serta lebah, ayam dan babi untuk dipelihara murid.

Beberapa anak tercatat di sekolah asrama di sekolah itu. Tetapi untuk saat ini, keluarga Cambridge akan menjadi murid harian.

George, Charlotte, dan Louis dapat tinggal di Lambrook sampai mereka berusia 13 tahun. Sekolah mengatakan tujuannya untuk menciptakan "orang dewasa muda yang bahagia dan bijaksana yang merupakan warga dunia".

Lambrook memiliki beberapa sejarah kerajaan dengan dua cucu Ratu Victoria, Pangeran Christian Victor dan Pangeran Albert dari Schleswig-Holstein, pernah menjadi murid.

Selama waktu mereka di sekolah, Ratu Victoria biasa melakukan perjalanan dari Kastil Windsor untuk menonton mereka dalam drama dan pertandingan kriket di sekolah.

Menandai hari pertama di sekolah telah menjadi ritus peralihan kerajaan. Sebelumnya, seorang fotografer dan satu kamera TV merekam keluarga Cambridge saat mereka tiba di Lambrook. Rekaman itu kemudian dibagikan di sejumlah organisasi media.

Membatasi jumlah kamera dan jurnalis merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak dari sorotan publik. Harapannya adalah bahwa pandangan sekilas tentang kehidupan di Lambrook akan memberi keluarga privasi di sekolah mulai sekarang.

Kondisi ini sangat berbeda ketika William mulai sekolah. Pada akhir ‘80-an dan pertengahan ‘90-an, ia menghadapi rentetan kamera saat ia mulai masuk taman kanak-kanak (TK) dan kemudian sekolah, selalu ditemani oleh ibunya dan sering juga ayahnya. Kala itu, dia terlihat gugup saat media meneriakkan namanya dan ibunya Diana. Hari pertama sekolah bisa dibilang kerap menjadi acara media besar.

Ketika dia memulai sekolahnya di Eton pada 1995, kamera bahkan diizinkan mengikutinya saat dia berjalan ke pelajaran pertamanya. Akses seperti itu tidak akan terjadi sekarang. Tonggak sejarah ini masih dicatat tetapi anak-anak kerajaan tidak lagi diekspos pada hari-hari penting ini.

Adik ipar Pangeran William, Duchess of Sussex, baru-baru ini membahas kekhawatirannya tentang putranya Archie yang bersekolah di Inggris selama wawancara dengan majalah AS The Cut.

Meghan mengatakan dia tidak akan bisa menjemput Archie dari sekolah di Inggris tanpa menarik perhatian media massa dengan 40 pers yang siap memotretnya. Dia mengaku khawatir dnegan hal ini.

Kode Praktik Editor, yang menetapkan aturan yang telah disetujui oleh surat kabar dan majalah yang diatur oleh IPSO, mencegah memotret anak-anak di sekolah.