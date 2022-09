JAKARTA- Alasan mengapa Ratu Elizabeth 2 tidak mau turun tahta akan menjadi pembahasan yang menarik. Ratu Elizabeth II dikabarkan meninggal pada Kamis (9/9/2022) di Kastil Balmoral, Skotlandia, pada usia 96 tahun.

Sosok Ratu Elizabeth II memang begitu melekat pada Kerajaan Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Sang ratu telah menjabat selama 70 tahun sejak ia dinobatkan menajdi ratu pada usianya yang ke 25 tahun. Selama ratu menjabat, ia telah memberikan banyak kontribusi positif bagi Kerajaan Inggris, negara persemakmuran, hingga dunia.

Sebelum kematiannya, di usianya yang sudah senja Ratu Elizabeth II masih tetap menjalani kewajibannya dan enggan turun tahta.

Alasan mengapa ratu Elizabeth 2 tidak mau turun tahta dikutip Reader Digest:

1. Pernah berjanji akan Menjadi ratu seumur hidup

Saat ulang tahunnya yang ke 21, Ratu Elizabeth II pernah berjanji jika ia akan menjadi ratu selama seumur hidup.

“Saya menyatakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya baik panjang atau pendek akan dikhususkan untuk layanan Anda dan layanan keluarga kekaisaran besar kita yang menjadi milik kita semua," katanya.

2. Merasa jika tugasnya memang untuk memerintah Britania Raya

Seorang penulis buku Queen Elizabeth II: Her Life in Our Times, Sarah Bradford, mengatakan jika misi dan tugas sang ratu adalah untuk memerintah. Ia bahkan tak pernah memperimbangkan untuk turun dari tahta kerajaan.

3. Banyak yang mencintai Ratu Elizabeth II

Peristiwa yang terjadi dalam pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana membuat banyak raykat Inggris memiliki pandangan yang berbeda pada Pangeran Charles, anak sulung Ratu Elizabeth II.

Bahkan pada akhir tahun 1990an reputasi Pangeran Charles benar-benar merosot. Rakyat Inggris pun menunjukan 70 persen dukungannya kepada ratu untuk tetap berkuasa.

4. Banyak yang meragukan Pangeran Charles

Banyak orang yang meragukan kemampuan Pangeran Cahrles dalam memimpin dan mempertahankan sikap netral kerajaan terhadap suatu permasalahan politik.

Sebuah kabar juga menyebutkan jika Ratu Elizabeth II enggan memberikan tahta ke Pangeran Charles karena sang pangeran memiliki kepribadian yang sama seperti ayahnya. Pangeran Charles juga kerap membuat sang ratu kesal.

Demikian informasi mengenai Alasan Mengapa Ratu Elizabeth 2 Tidak Mau Turun Tahta? Semoga bisa menambah wawasan Anda.

