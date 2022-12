BOGOTA - Seorang polisi wanita bernama Diana Ramirez disebut para penggemarnya sebagai polisi tercantik di dunia. Perempuan berdarah Kolombia ini memiliki ratusan ribu pengikut di media sosialnya.

Dia telah berbicara tentang kariernya memerangi kejahatan, dengan mengatakan itu adalah suatu kehormatan baginya untuk melayani dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan laporan New York Post, polisi cantik Kolombia ini berpatroli di jalan-jalan Medellin—yang pernah dianggap sebagai kota paling berbahaya di dunia.

Dia mengatakan tidak akan melepaskan pekerjaannya untuk menjadi model atau influencer online.

“Jika saya memiliki kesempatan untuk memilih karier lagi, saya tidak akan ragu dan saya akan menjadi polisi lagi, karena berkat institusi ini, saya menjadi saya apa adanya,” katanya kepada JamPress dalam sebuah wawancara hari Rabu.

“Saya berutang segalanya kepada Polisi Nasional karena menjadikan saya profesional dan perempuan seperti sekarang ini," ujarnya.

Meski Ramirez tidak akan berhenti menangkap penjahat demi menjadi influencer, kecantikannya telah membuatnya memiliki banyak pengikut di Instagram. Dia sering mem-posting foto berseragam.

Ramirez juga dinominasikan untuk Best Police atau Military Influencer of the Year di Instafest Awards, yang bertujuan untuk mengenali para profesional pemembuat konten digital yang menjangkau khalayak luas.

“Bagi saya, suatu kehormatan mewakili kepolisian dengan nominasi ini,” katanya.

“Saya merasa sangat senang karena media sosial menunjukkan kerja dan dedikasi semua orang yang bekerja setiap hari dan berkontribusi untuk membangun negara yang lebih baik," ujarnya.

Setiap foto Ramirez dibanjiri komentar dari pria yang menyatakan kekagumannya padanya. "Petugas polisi paling cantik di planet ini," kata seorang pengikutnya di Instagram. “Wow luar biasa cantik, aku mencintainya!” bunyi komentar pengguna Instagram lainnya. Pengguna yang lain mengeklaim bukan hanya kecantikannya sebagai perwira yang membuatnya begitu memikat, tetapi juga fakta bahwa dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sesama warga. Seorang penggemar menyimpulkan daya tariknya dengan mengatakan: “Efektif, berdedikasi, bersemangat, dan cantik, apa lagi yang bisa Anda minta?”