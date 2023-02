WASHINGTON - Istri Presiden Amerika Serikat (AS), Jill Biden tengah dibicarakan di media sosial usai tertangkap kamera saat mencium Douglas Emhoff, suami dari Kamala Harris.

Ciuman itu dilakukan saat menghadiri pidato kenegaraan tahunan di Capitol Hill, Washington, AS pada Selasa (7/2/2023) kemarin. Saat itu, Joe Biden tengah memberikan pidatonya pada acara State of The Union (SOTU).

Jill Biden pun turut menghadiri acara tersebut dengan duduk di antara para undangan sipil.

Melansir dari New York Post, sebuah rekaman video yang beredar di Twitter menampilkan tangan Jill yang berjabat tangan saat dia berjalan melewati deretan orang yang penuh sesak menuju suami Wakil Presiden Kamala Harris.

Keduanya bergandengan tangan dan berbagi senyuman satu sama lain. Mengejutkannya, mereka tampak berciuman pada bagian bibir.

Tak seorang pun di sekitarnya tampak terganggu oleh ciuman antara istri presiden dan suami wakil presiden.

Dalam pidato kenegaraannya, Joe Biden mengatakan bahwa ekonomi AS berada pada posisi yang lebih baik daripada negara mana pun di Bumi, meskipun ada gangguan dari COVID-19 dan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.

(dka)