Pemko Medan Beli Sepatu UMKM, 2022 Transaksi Capai Rp2 Miliar Lebih

MEDAN - Kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution membuka kesempatan bagi pelaku UMKM menjadikan Pemko sebagai pasar mulai menunjukkan hasil. Perangkat-perangkat daerah tidak lagi segan membeli produk UMKM, salah satu di antaranya adalah sepatu.

Data dari Bagian Pengadaan Barang Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kota Medan menunjukkkan, nilai transaksi sepatu dari penyedia UMKM pada 2022 mencapai mencapai Rp2.067.545.907.

"Penayangan penyedia barang jasa UMKM ke katalog elektornik lokal ini memberikan pengaruh positif dalam upaya kita menaikkan kelas UMKM. Selain itu, penayangan ini juga membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk menjadikan Pemko Medan sebagai pasar," ucap Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kota Medan, Alex Sinulingga, beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Medan, Benny Iskandar Nasution, menyebutkan, guna menaikkan kelas UMKM pihaknya mendorong dan membantu pelaku UMKM tayang di Katalog Elektronik Lokal, termasuk untuk produk sepatu. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM menjadi Pemko Medan sebagai pasar.

Dia menyebutkan, penyedia UMKM produk sepatu yang telah tayang di Katalog Elektronik Lokal Kota Medan antara lain Alimda Group, Bersaudara Jaya, Kotama, Sinar Bintang Buana, Steven Suwigno, dan Tikko Shoes