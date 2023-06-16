Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wali Kota Mojokerto Tinjau Proses Layanan Cathlab-Jen

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:23 WIB
Wali Kota Mojokerto Tinjau Proses Layanan Cathlab-Jen
Wali Kota Mojokerto saat tinjau layanan katerisasi jantung/ Foto: Dok Mojokerto
A
A
A

Mojokerto- Salah satu pelayanan unggulan dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo yaitu layanan kateterisasi jantung (cathlab) dilakukan secara gratis bagi warga Kota Mojokerto dalam rangka menyemarakkan Hari jadi ke-105 Kota Mojokerto.

Pada Kamis (15/6), usai meninjau proses katerisasi jantung Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa cathlab merupakan layanan unggulan yang bisa diakses oleh warga Kota Mojokerto dan sekitarnya di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.

“Jadi keunggulan alat cathlab yang dimiliki oleh RSUD Wahidin Sudiro Husodo ini dilakukan tanpa melalui proses pembedahan. Sehingga meskipun bahasanya dioperasi jantungnya tetapi pasien tetap sadar tetap bisa ngobrol, seluruh fungsi tubuhnya tetap bisa normal, sadar sepenuhnya,” kata Ning Ita sapaan akrab wali kota.

Dengan betapa mudah dan cepatnya proses cathlab ini, Ning Ita pun mengajak seluruh warga yang membutuhkan cathlab untuk tidak lagi ragu dengan datang ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

“Saya mengajak seluruh masyarakat jangan khawatir, yang mengalami sakit jantung untuk segera berobat ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo apabila dilakukan tindakan atas sakit jantung tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena tidak ada proses pembedahan sama sekali. Tidak pakai pisau bedah seperti yang dibayangkan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement