Wali Kota Mojokerto Tinjau Proses Layanan Cathlab-Jen

Mojokerto- Salah satu pelayanan unggulan dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo yaitu layanan kateterisasi jantung (cathlab) dilakukan secara gratis bagi warga Kota Mojokerto dalam rangka menyemarakkan Hari jadi ke-105 Kota Mojokerto.

Pada Kamis (15/6), usai meninjau proses katerisasi jantung Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa cathlab merupakan layanan unggulan yang bisa diakses oleh warga Kota Mojokerto dan sekitarnya di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.

“Jadi keunggulan alat cathlab yang dimiliki oleh RSUD Wahidin Sudiro Husodo ini dilakukan tanpa melalui proses pembedahan. Sehingga meskipun bahasanya dioperasi jantungnya tetapi pasien tetap sadar tetap bisa ngobrol, seluruh fungsi tubuhnya tetap bisa normal, sadar sepenuhnya,” kata Ning Ita sapaan akrab wali kota.

Dengan betapa mudah dan cepatnya proses cathlab ini, Ning Ita pun mengajak seluruh warga yang membutuhkan cathlab untuk tidak lagi ragu dengan datang ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

“Saya mengajak seluruh masyarakat jangan khawatir, yang mengalami sakit jantung untuk segera berobat ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo apabila dilakukan tindakan atas sakit jantung tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena tidak ada proses pembedahan sama sekali. Tidak pakai pisau bedah seperti yang dibayangkan,” katanya.