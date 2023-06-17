Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Megah Setelah Renovasi, Bundaran Mahir Mahar Ideal Jadi Tugu Selamat Datang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:26 WIB
Megah Setelah Renovasi, Bundaran Mahir Mahar Ideal Jadi Tugu Selamat Datang
Bundaran Mahir Mahar ideal jadi tugu selamat datang. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
A
A
A

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) atas inisiasi Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran tengah membangun dan merenovasi bangunan-bangunan monumental dan bersejarah salah satunya renovasi Bundaran Mahir Mahar.

Mahir Mahar adalah salah satu tokoh pendiri Prov. Kalteng, namanya diabadikan menjadi nama jalan maupun bangunan. Bundaran Mahir Mahar merupakan bundaran selamat datang ketika pertama memasuki Kota Palangka Raya melalui jalur transportasi darat dari arah Banjarmasin dengan melewati Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, bundaran ini akan ditata ulang dengan sentuhan artistik modern tanpa menghilangkan kekhasan Kalteng.

Orang nomor dari di Bumi Tambun Bungai ini menjelaskan, ada sebagian kalangan mempertanyakan, kenapa bangunan-bangunan monumental dibangun pada ujung masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Gubernur Sugianto Sabran mengklaim tidak ada hubungannya upaya membangun dengan periodisasi jabatan.

“Saat ini orang selalu mengkaitkan apa yang kita lakukan dengan politik, apalagi menjelang Pemilu 2024. Saya tegaskan, kewajiban pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah untuk membangun daerahnya tanpa harus memandang periodisasi masa jabatan, mau di awal, mau di ujung masa jabatan, apa yang salah?" tuturnya.

Bundaran Mahir Mahar. (Foto: dok Pemprov Kalteng)


Halaman:
1 2
      
