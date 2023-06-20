8 Jenis Dermaga di Indonesia, Punya Peran Penting di Negeri Maritim

JAKARTA - Tanggal 17 Juni diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai Hari Dermaga Nasional. Adanya peringatan ini bertujuan untuk mengingat kembali arti penting dermaga bagi perekonomian bangsa.

Sebagai negara maritim, Indonesia tentu memiliki banyak dermaga untuk menunjang aktivitas di berbagai bidang. Bukan hanya perdagangan dan ekonomi, tetapi juga aktivitas pariwisata.

Sesuai maknanya, dermaga merupakan tempat kapal berlabuh untuk melakukan bongkar muat barang, baik itu untuk kepentingan ekspor maupun impor. Keberadaan dermaga adalah bagian penting dalam perdagangan dan pariwisata di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 fungsi-fungsi dermaga adalah sebagai tempat bongkar muat barang, sebagai tempat kapal-kapal berlabuh, naik dan turunnya penumpang, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Namun, tahukah Anda jika dermaga ternyata memiliki berbagai jenis? Berikut ini jenis-jenis dermaga yang ada di Indonesia.

- Dermaga laut, yaitu dermaga yang digunakan untuk tempat bersandarnya kapal-kapal yang melakukan perjalanan lintas samudra termasuk juga kapal asing.