Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:48 WIB
Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024
Foto: Dok Pemkab Barito Kuala
A
A
A

Barito Kuala- Rekapitulasi perubahan pemilih Kabupaten Barito Kuala untuk DPT Pemilu 2024 oleh KPU Kab. Barito Kuala dengan rincian kelurahan/desa sebanyak 201, jumlah TPS sebanyak 1.084, jumlah Pemilih Aktif sebanyak 234.988, jumlah Pemilih Baru sebanyak 716, jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 835, jumlah Perbaikan Data Pemilih sebanyak 627, jumlah Pemilih Potensial Non KTP-El sebanyak 5.273 jiwa. Selasa (20/6/2023) 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 5, Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Adapun rekapitulasi jumlah Pemilih Disabilitas di Barito Kuala dengan rincian Disabilitas Fisik sebanyak 737, Intelektual sebanyak 130, Mental sebanyak 474, Sensorik Wicara sebanyak 180, Sensorik Rungu sebanyak 65 dan Sensorik Netra sebanyak 145 pemilih.

Rapat Pleno terbuka diakhiri dengan penandatangan hasil rapat penetapan DPT Pemilu 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala Rusdiansyah, SP yang disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, perwakilan Kapolres, Dandim 1005, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bawaslu, Pimpinan Partai, Disdukcapil, Kesbangpol, Diskominfo, Sekretaris DPRD, Rutan Kelas II B Marabahan dan jurnalis media

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193673//alasan_tidak_bisa_cetak_emas_fisik_antam_di_pegadaian-wRvr_large.jpg
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement