Mengenal Ratu Kalinyamat, Perempuan Penguasa yang Pemberani Abad 16

JAKARTA - Sejarah mencatat Ratu Kalinyamat pernah berkuasa di wilayah Kalinyamat (1550-1579), satu daerah merdeka di Jawa Madura pada zaman itu, selain Cirebon, Banten, Jayakarta, Prawata, Pajang, Kedu, dan Madura.

Nama Ratu Kalinyamat melambung dalam dunia perpolitikan. Selain cara memimpinnya, sosoknya dikenal lantaran menjadi sosok perempuan yang masih jarang menjadi pemimpin politik, dilansir dari NUOnline, Kamis (22/6/2023).

Selain itu, wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat juga strategis terletak di pesisir utara sebagai kota-kota pelabuhan, seperti Jepara, Juana, Rembang, dan Lasem, membuat sosoknya semakin dikenal.

Perempuan bernama asli Retna Kencana ini tidak asing dengan dunia perpolitikan. Ia merupakan putri dari Sultan Trenggana.

Berdasarkan Babad Demak, sebagaimana dikutip dari Chusnul Hayati dkk dalam Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI (2000), Ratu Kalinyamat merupakan putri pertama dari sultan ketiga Kesultanan Demak. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia merupakan putri ketiga dari enam bersaudara.

Ratu Kalinyamat menikah dengan Kiai Wintang atau dikenal dengan sebutan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Banyak versi latar belakang suaminya itu, ada yang menyebut dari Cirebon dengan nama aslinya Raden Mukmin seperti disebut J Knebel, lalu ada yang menyebut dari Aceh yang memiliki nama asli Raden Toyib.

Sementara dalam Serat Kandhaning Ringgit Purwa, suami Kalinyamat merupakan seorang pedagang Tionghoa yang dikenal dengan Juragan Wintang. Karena pernikahannya dengan Ratu Kalinyamat, Raden Toyib pun menjelma menjadi Pangeran Kalinyamat dan membuatnya menjadi seorang elit.

Ratu Kalinyamat mulai berkuasa pada tahun 1550 M setelah mendapat hak otonomi dari Sultan Hadiwijaya yang berkuasa atas Demak. Kekuasaan atas wilayah tersebut diperoleh sepeninggal mendiang suaminya, sang pewaris kekuasaan yang sesungguhnya.