HOME NEWS INTERNATIONAL

Makam Megah Peninggalan Romawi Ditemukan di Bawah Kota London

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:04 WIB
Makam Megah Peninggalan Romawi Ditemukan di Bawah Kota London
Penemuan makam megah peninggalan Romawi di London. (Foto: MOLA)
TIM arkeolog di London Selatan, Inggris menemukan sebuah struktur makam peninggalan Romawi yang disebut "benar-benar unik".

Mengutip BBC, sisa-sisa struktur makam ini ditemukan di sebuah lahan kosong di Jalan Southwark, tidak jauh dari Borough Market dan Stasiun London Bridge.

Para arkeolog menggambarkan temuan yang menampilkan sisa-sisa lantai dan dinding itu sebagai "sangat langka".

Mereka menduga situs itu dahulunya digunakan sebagai semacam kuburan warga kelas atas bangsa Romawi.

Rencananya temuan arkeologi ini nantinya akan ditampilkan ke publik, ujar tim di balik penemuan itu.

Penggalian situs arkeologi ini dipimpin oleh Museum of London Archaeology (MOLA) atas nama Landsec and Transport for London (TfL).

MOLA percaya kualitas preservasinya telah menjadikan mausoleum [monumen makam] ini paling utuh dibandingkan temuan serupa yang pernah digali di Inggris.

Di samping posisi mozaik yang terletak di tengah, mereka menemukan platform yang ditinggikan dan anak tangga yang masih utuh.

Di lahan yang sedang dibangun gedung pusat budaya itu, alat berat ekskavator yang sedang bekerja menemukan dua gundukan yang di atasnya ada mozaik.

Dalam proses penggalian, tim arkeolog meyakini ada struktur lantai serupa di beberapa titik.

"Semua temuan ini mengindikasikan bahwa dulunya ini adalah bangunan yang kokoh," kata MOLA. "Mungkin setinggi dua lantai."

Meskipun situs ini diyakini sebagai lokasi pemakaman, tidak ditemukan peti mati. Namun di sana ditemukan lebih dari 100 koin, pecahan tembikar, genteng dan potongan logam.

