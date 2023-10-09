Sejarah Perang Yom Kippur, Konflik Israel Hadapi Mesir dan Suriah pada 1973

PERANG Yom Kippur atau disebut juga dengan Perang Oktober merupakan pertempuran yang diinisiasi oleh Mesir dan Suriah pada 6 Oktober 1973, bertepatan dengan hari raya Yahudi Yom Kippur.

Perang ini terjadi pada bulan suci Ramadhan dan berlangsung hingga 26 Oktober 1973. Perang yang merarik Amerika Serikat (AS) dan Rusia ke dalam konfrontasi tidak langsung untuk membela sekutu masing-masing.

Lantas, apa yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya Perang Yom Kippur pada tahun 1973 ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini!

Latar Belakang Perang Yom Kippur (1973)

Dilansir dari History Channel, dalam Perang Enam Hari pada 1967, Israel memenangkan Semenanjung Sinai dengan luas wilayah 23.500 mil persegi, memperluas empat kali lipat wilayahnya dari total luas wilayah sebelumnya.

Kemenangan Israel ini mengakibat Mesir kehilangan Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, Yordania kehilangan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan Suriah kehilangan Dataran Tinggi Golan yang strategis.

Anwar Sadat, yang menjadi presiden Mesir tak lama setelah Perang Gesekan (1969-70) berakhir, membuat tawaran untuk mencapai penyelesaian damai dengan syarat bahwa Israel akan mengembalikan wilayah yang telah direbutnya.