Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Perang Yom Kippur, Konflik Israel Hadapi Mesir dan Suriah pada 1973

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:01 WIB
Sejarah Perang Yom Kippur, Konflik Israel Hadapi Mesir dan Suriah pada 1973
A
A
A

PERANG Yom Kippur atau disebut juga dengan Perang Oktober merupakan pertempuran yang diinisiasi oleh Mesir dan Suriah pada 6 Oktober 1973, bertepatan dengan hari raya Yahudi Yom Kippur.

Perang ini terjadi pada bulan suci Ramadhan dan berlangsung hingga 26 Oktober 1973. Perang yang merarik Amerika Serikat (AS) dan Rusia ke dalam konfrontasi tidak langsung untuk membela sekutu masing-masing.

Lantas, apa yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya Perang Yom Kippur pada tahun 1973 ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini!

Latar Belakang Perang Yom Kippur (1973)

Dilansir dari History Channel, dalam Perang Enam Hari pada 1967, Israel memenangkan Semenanjung Sinai dengan luas wilayah 23.500 mil persegi, memperluas empat kali lipat wilayahnya dari total luas wilayah sebelumnya.

Kemenangan Israel ini mengakibat Mesir kehilangan Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza, Yordania kehilangan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan Suriah kehilangan Dataran Tinggi Golan yang strategis.

Anwar Sadat, yang menjadi presiden Mesir tak lama setelah Perang Gesekan (1969-70) berakhir, membuat tawaran untuk mencapai penyelesaian damai dengan syarat bahwa Israel akan mengembalikan wilayah yang telah direbutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Suriah Mesir Israel Sejarah Dunia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169153/viral-FvxH_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 11 September, Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/18/2927934/3-raja-eropa-yang-punya-banyak-istri-Oode3qh6ge.jpg
3 Raja Eropa yang Punya Banyak Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917272/sejarah-perang-6-hari-israel-EkRszdefKZ.jpg
Sejarah Perang 6 Hari Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/18/2915390/profil-arthur-balfour-pm-inggris-yang-menandatangani-deklarasi-balfour-ssWsb0vxzr.jpg
Profil Arthur Balfour, PM Inggris yang Menandatangani Deklarasi Balfour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/18/2882667/sejarah-revolusi-rusia-singkat-dan-latar-belakangnya-hY70gKXbFx.jpg
Sejarah Revolusi Rusia Singkat dan Latar Belakangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/18/2882415/kisah-tragis-ratu-anne-ibu-kandung-ratu-elizabeth-yang-mati-dipenggal-gKQaQ3uQEU.jpg
Kisah Tragis Ratu Anne, Ibu Kandung Ratu Elizabeth yang Mati Dipenggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement