HOME NEWS INTERNATIONAL

Roket Israel Hantam Sekolah Gaza yang Tampung 225 Pengungsi Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |08:48 WIB
Roket Israel Hantam Sekolah Gaza yang Tampung 225 Pengungsi Palestina
Roket Israel hantam sekolah Gaza yang tampung 225 pengungsi Palestina (Foto: Anadolu Agency)
GAZA Badan pengungsi Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah pernyataan pada Minggu (8/10/2023) melaporkan sebuah sekolah di Jalur Gaza tempat 225 orang berlindung dari tembakan roket terkena serangan langsung.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan tidak ada yang terluka, namun bangunan tersebut rusak parah.

Badan tersebut menambahkan bahwa mereka saat ini menampung 73.538 pengungsi di 64 sekolah di seluruh wilayah kantong Palestina.

UNRWA mengatakan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi di Gaza ketika Pasukan Pertahanan Israel terus menargetkan posisi Hamas di jalur tersebut.

“Jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan telah meningkat secara signifikan dalam semalam. Hampir 74.000 orang yang mengungsi kini berada di 64 tempat penampungan UNRWA, dan jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat karena penembakan besar-besaran dan serangan udara terus berlanjut termasuk di wilayah sipil,” terang pernyataan badan tersebut, dikutip CNN.

Pernyataan itu juga mencatat bahwa sekolah UNRWA yang menampung keluarga-keluarga pengungsi di Jalur Gaza terkena serangan langsung hari ini (Minggu). Sekolah tersebut, yang menampung lebih dari 225 orang mengalami rusak parah. Namun tidak ada korban jiwa yang tercatat di antara para pengungsi.”

