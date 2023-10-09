Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Israel-Hamas, 260 Jenazah Ditemukan di Lokasi Festival Musik

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |07:22 WIB
Perang Israel-Hamas, 260 Jenazah Ditemukan di Lokasi Festival Musik
Perang Israel-Hamas, 260 jenazah ditemukan di festival musik (Foto: Instagram)
ISRAEL - Tim penyelamat mengatakan mereka menemukan lebih dari 250 jenazah di lokasi festival musik Israel yang diserang oleh pejuang Hamas dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Sabtu (7/10/2023).

Layanan penyelamatan Israel Zaka mengatakan setidaknya 260 mayat telah ditemukan di lokasi festival musik Israel setelah serangan Hamas pada Sabtu (7/10/2023).

Menurut video media sosial dan akun dari pengunjung festival, orang-orang bersenjata Hamas menembaki peserta yang melarikan diri dan menyandera orang lain pada festival di daerah pertanian pedesaan dekat perbatasan Gaza-Israel,

Serangan mengerikan itu hanyalah salah satu dari beberapa lokasi yang diserang pada Sabtu (7/10/2023) pagi oleh serangan paling berkelanjutan dan terkoordinasi di Israel yang pernah dilakukan oleh Hamas, kelompok militan Palestina yang ditetapkan sebagai organisasi teror oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Israel.

Acara Nova Festival di luar ruangan seharusnya menjadi pesta dansa sepanjang malam, merayakan hari raya Yahudi Sukkot.

Seorang pengunjung Tal Gably mengatakan kepada CNN, roket diluncurkan sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Tiga puluh menit kemudian, dia dan ratusan orang lainnya yang menghadiri festival musik Israel sedang berlari ketika pejuang Gaza menembaki mereka.

Serangan mengerikan itu hanyalah salah satu dari beberapa lokasi yang diserang pada Sabtu (7/10/2023) pagi oleh serangan paling berkelanjutan dan terkoordinasi di Israel yang pernah dilakukan oleh militan Hamas.

Halaman:
1 2 3
      
