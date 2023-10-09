Perang Israel-Hamas, 700 Warga Israel Terbunuh dan 2.150 Terluka

ISRAEL – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) baru saja memberikan laporan terbaru terkait perang Israel dengan Hamas. Lebih dari 700 warga Israel tewas sejak Sabtu (7/10/2023) pagi dan 2.150 orang terluka.

Menurut IDF, 3.284 roket telah ditembakkan dari Jalur Gaza (Hamas mengatakan jumlahnya lebih dari 5.000) dan Israel telah menyerang 653 sasaran Hamas.

Sementara itu, menurut informasi terkini dari para pejabat Palestina, di Gaza, 413 orang telah tewas dan 2.300 lainnya luka-luka akibat serangan udara balasan dari Israel.

Seperti diketahui, serangan 5.000 roket Hamas ditembakkan ke Israel pada Sabtu (7.10/2023). Kemudian Israel membalas serangan itu dengan serangan udara yang menghantam blok perumahan, terowongan, masjid dan rumah pejabat Hamas di Gaza.

Israel menggempur daerah kantong Palestina di Gaza pada Minggu (8/10/2023), menewaskan ratusan orang sebagai pembalasan atas salah satu serangan paling berdarah dalam sejarahnya.

Serangan ini juga sesuai dengan sumpah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk melakukan "balas dendam yang besar".

“Harga yang harus dibayar oleh Jalur Gaza akan sangat berat dan akan mengubah kenyataan dari generasi ke generasi,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant di kota Ofakim, yang menderita korban jiwa dan sandera, dikutip Reuters.