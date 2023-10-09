Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Israel-Hamas, 700 Warga Israel Terbunuh dan 2.150 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |06:56 WIB
Perang Israel-Hamas, 700 Warga Israel Terbunuh dan 2.150 Terluka
Perang Israel-Hamas tewaskan 700 warga Israel (Foto: MENA)
A
A
A

ISRAELPasukan Pertahanan Israel (IDF) baru saja memberikan laporan terbaru terkait perang Israel dengan Hamas. Lebih dari 700 warga Israel tewas sejak Sabtu (7/10/2023) pagi dan 2.150 orang terluka.

Menurut IDF, 3.284 roket telah ditembakkan dari Jalur Gaza (Hamas mengatakan jumlahnya lebih dari 5.000) dan Israel telah menyerang 653 sasaran Hamas.

Sementara itu, menurut informasi terkini dari para pejabat Palestina, di Gaza, 413 orang telah tewas dan 2.300 lainnya luka-luka akibat serangan udara balasan dari Israel.

Seperti diketahui, serangan 5.000 roket Hamas ditembakkan ke Israel pada Sabtu (7.10/2023). Kemudian Israel membalas serangan itu dengan serangan udara yang menghantam blok perumahan, terowongan, masjid dan rumah pejabat Hamas di Gaza.

Israel menggempur daerah kantong Palestina di Gaza pada Minggu (8/10/2023), menewaskan ratusan orang sebagai pembalasan atas salah satu serangan paling berdarah dalam sejarahnya.

Serangan ini juga sesuai dengan sumpah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk melakukan "balas dendam yang besar".

“Harga yang harus dibayar oleh Jalur Gaza akan sangat berat dan akan mengubah kenyataan dari generasi ke generasi,” kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant di kota Ofakim, yang menderita korban jiwa dan sandera, dikutip Reuters.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement