HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Israel-Hamas, 400 Warga Palestina Tewas dan 2.300 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |06:29 WIB
Perang Israel-Hamas, 400 Warga Palestina Tewas dan 2.300 Terluka
Perang Israel-Hamas menewaskan 400 warga Palestina (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA - Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan setidaknya 413 warga Palestina tewas, akibat serangan udara Israel. Korban tewas ini termasuk 78 anak-anak, dan 2.300 lainnya terluka di Gaza sejak Sabtu (7/10/2023).

Kementerian mengatakan pemadaman listrik di wilayah tersebut menimbulkan tantangan besar bagi sektor medis dan mengancam nyawa ratusan orang lainnya yang membutuhkan perawatan.

Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) baru saja memberikan laporan terbaru. Lebih dari 700 warga Israel tewas sejak Sabtu (7/10/2023) pagi dan 2.150 orang terluka.

Menurut IDF, 3.284 roket telah ditembakkan dari Jalur Gaza (Hamas mengatakan jumlahnya lebih dari 5.000) dan Israel telah menyerang 653 sasaran Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (7/10/2023) menyatakan bahwa Israel akan menghentikan pasokan "listrik, bahan bakar dan barang" ke Jalur Gaza.

Namun juru bicara militer Letkol Richard Hecht mengatakan pada Minggu (8/10/2023) bahwa hanya aliran listrik yang diputus.

Sejak itu, listrik hanya tersedia rata-rata empat jam per hari, turun dari biasanya delapan jam.

Halaman:
1 2
      
