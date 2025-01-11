Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |09:36 WIB
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles (Ilustrasi/Ist)
LOS ANGELES - Aktor Hollywood James Woods merupakan salah satu korban kebakaran hebat di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Rumah mewah miliknya habis ludes terbakar dilahap api. 

Ia pun menangis tersedu-sedu meratapi rumahnya yang terbakar saat diwawancara CNN. 

"Suatu hari Anda berada di kolam renang, dan hari berikutnya hilang," katanya sembari menangis, dikutip Sabtu (11/1/2025).

1. Disorot Penyair Palestina

Sikap Woods ini disorot oleh pihak pro-Palestina. Diketahui, selama ini Woods mendukung agresi Israel di Gaza, Palestina. Bahkan, Woods konsisten menggunakan tanda pagar "bunuh mereka semua" dalam postingannya di media sosial yang mendukung Israel. 

Penyair Palestina terkemuka Mosab Abu Toha turun ke media sosial untuk menghadapi Woods, dengan mengatakan: "Beraninya Anda tampil di udara dan menangis?!".

Penyair pemenang penghargaan itu menyapa Woods dalam sebuah surat yang diunggah di X.

"Ketika rumah kami dibom pada tanggal 28 Oktober 2023, saya tidak memiliki rumah atau tempat yang aman untuk dituju. Saya belum dapat kembali ke reruntuhan rumah saya karena kota saya diduduki," katanya, melansir News Arab, Sabtu (11/1/2025). 

"Seorang teman saya yang membantu mengumpulkan buku-buku yang dapat kami temukan terbunuh pada Januari 2024. Namanya Ma'rouf Al-Ashqar. Ia memiliki suara yang merdu dan merupakan pembaca setia sastra Rusia, khususnya Dostoevsky. Apakah ini mengganggu Anda?"

 

