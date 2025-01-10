Kebakaran Landa Los Angeles AS, Sejumlah Diaspora Terdampak

LOS ANGELES - Sejumlah diaspora Indonesia terdampak kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Kebakaran melanda sejumlah area di Los Angeles pada Rabu (8/1/2025).

1. Diaspora Terdampak Kebakaran Los Angeles

Salah satu diaspora Indonesia di Los Angeles, Mieke Cahyadi, mengaku khawatir dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Terlebih diA tinggal di zona 2 dengan potensi kebakaran mencapai 30 meter. Ia mengaku begitu keluar rumah sudah tampak kebakaran.

Ia mengaku memantau aplikasi untuk mengetahui kebakaran. Selain itu, Mieke juga memantau informasi dari media sosial.

"Rasa enggak tenang sama sudah lihat-lihat sosmed kayanya sudah makin gede. Temenku kasih tahu kalau enggak keluar sekarang nanti takut terjebak kaya di Malibu kan orang-orang pada terjebak yang tinggalin mobilnya ramai-ramai," kaya Mieke, melansir VoA Indonesia, Jumat (10/1/2025).

Diaspora lainnya, Dewi Rusmiati juga terdampak kebakaran tersebut. Dewi yang merupakan manajer properti di Beverly Hills mengaku karyawannya diliburkan sejak kebakaran demi keselamatan.

"Mulai hari Selasa itu sudah tidak ada employee asma sekali even kita sudah melibatkan security," tuturnya.

Diketahui, menurut pemerintah lokal, kebakaran di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180 ribur warga. Selain itu, ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica.