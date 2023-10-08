Perang Hamas-Israel: Pendukung Glasgow Celtic Gelar Spanduk Dukung Perjuangan Palestina

GLASGOW - Kelompok pendukung klub sepak bola Glasgow Celtic, Green Brigade, mengelar spanduk untuk mendukung Palestina selama pertandingan Liga Utama Skotlandia menghadapi Kilmarnock di Stadion Parkhead, Glasgow, Sabtu, (7/10/2023).

Gestur ini terjadi pada hari dimana pertempuran meningkat antara kelompok Palestina Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan ratusan orang, memicu pembalasan Israel yang membombardir Gaza menimbulkan korban jiwa warga Palestina.

Sebagian dari pendukung Celtic secara konsisten menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina dan mereka telah menunjukkannya lagi dengan spanduk terbaru mereka. Di Kurva Utara Parkhead, tempat Green Brigade berada, dua spanduk besar dipasang. Yang pertama berbunyi 'Bebaskan Palestina' dan yang kedua bertuliskan 'Kemenangan Bagi Perlawanan!!'. Dan mereka dikelilingi oleh bendera Palestina, demikian dilaporkan Daily Record.

Kelompok Hamas menyerang kota-kota Israel pada Sabtu, (7/10/2023) menewaskan setidaknya 250 orang warga Israel dan membawa ratusan sandera. Ini merupakan kekerasan paling mematikan di Israel sejak perang Yom Kippur 50 tahun lalu.

Israel merespons dengan melancarkan serangan udara ke Gaza, yang merupakan basis dari Hamas dan kelompok militan Palestina.

Pada Minggu, (8/10/2023), korban jiwa dalam perang antara Hamas dengan Israel telah meningkat menjadi lebih dari 600 orang.

Kedutaan Besar Israel di Istanbul Turki, mengutip data kementerian kesehatan mengatakan bahwa setidaknya 300 warga Israel telah tewas hingga saat ini. Hampir 2.000 orang dilaporkan dirawat di rumah sakit, dengan 19 orang di antaranya dalam keadaan kritis.