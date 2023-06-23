Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Fajri Pria Obesitas 300 Kilogram Meninggal Dunia, Sempat Alami Kritis

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Fakta Fajri Pria Obesitas 300 Kilogram Meninggal Dunia, Sempat Alami Kritis
Pria obesitas asal Tangerang, Fajri meninggal dunia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Fajri (26), pria obesitas seberat 300 kilogram meninggal dunia, Kamis 22 Juni 2023.

Upaya tim medis untuk menolong Fajri menurunkan berat badannya kandas. Kini, dirinya sudah berpulang ke sang Pencipta.

Okezone merangkum 5 fakta kematian Fajri. Berikut ulasannya:

1. Sebelum Wafat Fajri Alami Kritis

Sebelum meninggal di di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Fajri sempat mengalami kritis. Kondisi Fajri sempat kritis setelah dirujuk dari RSUD Kota Tangerang ke RSCM.

2. Fajri Alami Kritis Selama Sepekan Sejak Dirawat di RSCM

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, dr. Suhendra mengaku mengetahui kondisi Fajri setelah dirinya beserta jajarannya menjenguk Fajri.

"Setelah kami melihat kondisinya, pasien masih dalam keadaan kritis dan belum ada perubahan yang signifikan selama satu minggu dirawat di sini," kata dia, Minggu, 18 Juni 2023 lalu.

3. Dinkes Kota Tangerang Pantau Kesehatan Fajri

Kunjungan itu dilakukan Dinkes Kota Tangerang bersama pihak Kelurahan Pedurenan, RT, dan RW setempat kediaman Fajri.

"Kunjungan kami ke sini juga untuk melihat perkembangan lebih lanjut Muhammad Fajri, pasien obesitas berlebihan asal Kota Tangerang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement