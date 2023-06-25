Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Teknik Kamuflase Kopassus yang Mampu Mengelabui Musuh

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:11 WIB
4 Teknik Kamuflase Kopassus yang Mampu Mengelabui Musuh
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan salah satu pasukan elite yang dimiliki TNI. Satuan ini memiliki prajurit dengan kemampuan mumpuni. Salah satunya adalah ahli dalam berkamuflase.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamuflase adalah perubahan rupa, sikap hingga warna yang bertujuan agar tak dikenali. Hal itu pun dilakukan dalam dunia militer dalam melawan musuh.

 BACA JUGA:

Bahkan teknik kamuflase dalam dunia militer terutama Kopassus termasuk teknik yang hebat di medan perang. Adapun berikut ini kehebatan teknik kamuflase dari para prajurit tentara.

1. Teknik Kamuflase Gurun

Menguak kehebatan teknik kamuflase Kopassus TNI yang mampu mengelabui musuh salah satunya adalah teknik kamuflase gurun. Ini memang menjadi salah satu atribut yang tak boleh terlewatkan begitu saja.

 BACA JUGA:

Seragam tersebut pun tak sembarangan sebab harus sesuai dengan medan yang dipilih, salah satunya gurun.

Tentunya seragam yang digunakan untuk kamuflae ini memiliki warna yang sama dengan gurun sebagai medan perangnya.

2. Teknik Kamuflase Tumbuhan

Hutan menjadi salah satu medan tempur, terutama di Indonesia. Saat melakukan misi dengan medan tersebut, para prajurit Kopassus umumnya berkamuflase selayaknya tumbuhan. Tak hanya pakaiannya yang memiliki warna senada, namun, para prajurit ini juga menggunakan media tambahan seperti rumput atau rerumputan sekitar.

Halaman:
1 2
      
