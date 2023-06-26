Humor Gus Dur : Mengaku Keturunan China, Bermarga Tan

JAKARTA – Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, atau kerap disapa Gus Dur sering melontarkan humor yang segar dan sarat makna. Salah satu kisahnya yakni saat Gus Dur berkunjung ke luar negeri, yang myoritas penduduknya adalah keturunan Tionghoa.

Negeri pertama yang dikunjungi Gus Dur sebagai Presiden RI kala itu adalah Singapura, seperti dinukil dari buku "Tertawa Bersama Presiden Gus Dur" karya Hermawan Sulistyo.

Sebagai presiden baru yang dikenal dengan sikapnya yang pluralis, sambutan pun meluap. Seluruh ballroom Hotel Shangri-la Singapore penuh sesak oleh undangan. Selain para pejabat, mayoritas undangan terdiri dari para pengusaha dan wakil negara-negara lain yang memiliki kedutaan besar di negeri kota itu.

Gus Dur pun membuka salam dengan mengucapkan ”Ni hou...” Langsung saja, ruang itu dipenuhi gelegar tepuk tangan.

Setelah itu, Gus Dur berpidato dalam bahasa Inggris. Gus Dur mengaku tidak bisa berbahasa China, tetapi ia memiliki hubungan dengan China.

Dia menyatakan, sang putri yakni Yenny Wahid adalah sinolog atau ahli China lulusan UI. Kemudian Gus Dur melanjutkan, bahwa salah seorang nenek moyangnya adalah migran China bermarga Tan yang datang ke Indonesia sekitar 500 tahun lalu.

Sontak saja, semua orang yang ada di dalam ballroom itupun kembali bertepuk tangan riuh.