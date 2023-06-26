Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Mengaku Keturunan China, Bermarga Tan

Awaludin , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:02 WIB
Humor Gus Dur : Mengaku Keturunan China, Bermarga Tan
KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, atau kerap disapa Gus Dur sering melontarkan humor yang segar dan sarat makna. Salah satu kisahnya yakni saat Gus Dur berkunjung ke luar negeri, yang myoritas penduduknya adalah keturunan Tionghoa.

Negeri pertama yang dikunjungi Gus Dur sebagai Presiden RI kala itu adalah Singapura, seperti dinukil dari buku "Tertawa Bersama Presiden Gus Dur" karya Hermawan Sulistyo.

Sebagai presiden baru yang dikenal dengan sikapnya yang pluralis, sambutan pun meluap. Seluruh ballroom Hotel Shangri-la Singapore penuh sesak oleh undangan. Selain para pejabat, mayoritas undangan terdiri dari para pengusaha dan wakil negara-negara lain yang memiliki kedutaan besar di negeri kota itu.

Gus Dur pun membuka salam dengan mengucapkan ”Ni hou...” Langsung saja, ruang itu dipenuhi gelegar tepuk tangan.

Setelah itu, Gus Dur berpidato dalam bahasa Inggris. Gus Dur mengaku tidak bisa berbahasa China, tetapi ia memiliki hubungan dengan China.

Dia menyatakan, sang putri yakni Yenny Wahid adalah sinolog atau ahli China lulusan UI. Kemudian Gus Dur melanjutkan, bahwa salah seorang nenek moyangnya adalah migran China bermarga Tan yang datang ke Indonesia sekitar 500 tahun lalu.

Sontak saja, semua orang yang ada di dalam ballroom itupun kembali bertepuk tangan riuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement