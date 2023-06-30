Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meledak dalam Perjalanan ke Bangkai Titanic, Ini Spesifikasi Kapal Selam Titan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:00 WIB
Meledak dalam Perjalanan ke Bangkai Titanic, Ini Spesifikasi Kapal Selam Titan
Kapal selam Titan yang meledak dalam penyelaman ke bangkai kapal Titanic. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYELIDIKAN atas tragedi kapal selam Titan yang meledak saat melakukan perjalanan wisata bawah air ke bangkai kapal Titanic telah diluncurkan pihak berwenang. Ledakan yang menewaskan lima orang di dalam Titan itu diduga disebabkan akibat tekanan di bawah air yang terjadi seketika.

Titan sendiri dirancang untuk dapat menahan tekanan dahsyat dari penyelaman di laut dalam. Diketahui, kapal selam yang dioperasikan oleh OceanGate Expeditions itu telah melakukan beberapa kali penyelaman ke laut dalam.

Dilansir dari Economictimes, Titan yang memiliki dimensi 670 cm x 280 cm x 250 cm adalah kapal selam laut dalam pertama yang memiliki kapasitas lima orang. Submersible berbobot 10,4 ton ini dirancang untuk dapat menyelam hingga 13.100 kaki (3.900 meter) di bawah air, dan memiliki dukungan udara selama 96 jam untuk para penumpangnya.

Jurnalis David Pogue yang pernah melakukan perjalanan dengan Titan mengatakan bahwa submersible itu tidak memiliki GPS atau radio yang dapat dioperasikan di bawah air. Oleh karena itu, Titan mengandalkan komunikasi dengan kapal pendukungnya melalui pesan teks pendek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement