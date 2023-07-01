Pria Gangguan Jiwa Nekat Bawa Kabur Motor Jamaah saat Shalat Jumat

GUNUNGKIDUL - Seorang jamaah masjid di Padukuhan Nitikan Barat, Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu, Gunungkidul kehilangan sepeda motor usai shalat Jumat. Belakangan diketahui jika motor tersebut dibawa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kapolsek Semanu, AKP Pudjijono mengatakan, peristiwa tersebut menimpa warga yang bernama Yudiyanto (31) warga setempat. peristiwa tersebut terjadi ketika sepeda motor Supra milik Yudiyanto diparkir di samping masjid selama shalat Jumat.

"Seperti Jumatan lainnya, motor diparkir di samping masjid. Dan biasanya aman," tutur Pudjijono, Jumat (30/6/2023).

Usai shalat Jumat, Yudianto kelabakan mencari sepeda motornya karena tidak ada lagi di tempat parkir. Di tengah kebingungan tersebut ada anak kecil yang memberitahu jika sepeda motor tersebut sudah dibawa seorang tak dikenal.