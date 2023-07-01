Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Partai Perindo Sumut Sembelih 5 Ekor Hewan Kurban

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:21 WIB
Partai Perindo Sumut Sembelih 5 Ekor Hewan Kurban
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara menggelar penyembelihan sebanyak 5 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 ini.

Penyembelihan dipimpin langsung Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan di halaman Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (1/7/2023).

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian, para Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, serta bacaleg DPR-RI Partai Perindo dari Dapil Sumatera Utara-I (Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Tebingtinggi) yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi.

Rudi Zulham mengatakan 5 ekor hewan kurban yang disembelih hari ini terdiri dari 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari program kurban nasional yang dilakukan partai politik besutan Hary Tanoesoedibjo itu setiap tahunnya. Selain itu ada pula sumbangan dari para kader dan beberapa calon anggota legislatif Perindo di Sumatera Utara.

"Ini adalah program rutin yang kita lakukan untuk terus memberikan manfaat kehadiran kita di tengah masyarakat," kata Rudi.

Halaman:
1 2
      
