5 Fakta 1.327 Bencana Terjadi Triwulan Pertama 2023, Seratus Lebih Meninggal

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data bencana triwulan pertama atau Januari hingga Maret 2023. Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi hingga 31 Mei 2023.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Jumlah Bencana Meningkat

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan hasil verifikasi dan validasi data bencana dari Januari hingga Maret 2023 atau triwulan pertama. Jumlah kejadian bencana yang sebelumnya dirilis dengan jumlah 763 kejadian, terverifikasi dan tervalidasi menjadi 1.327 kejadian.

2. Seratus Lebih Warga Meninggal

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan bencana tersebut menyebabkan korban meninggal dan hilang semula 117 jiwa, validasi data tercatat 124 jiwa.

“Pada kategori korban luka, semula 163 jiwa menjadi 5.446 jiwa, korban mengungsi dan terdampak semula 2.008.428 jiwa menjadi 2.440.751 jiwa,” ucapnya dikutip Salasa (4/7/2023).

3. Belasan Ribu Rumah Rusak

Selanjutnya, kata Aam, pada kerusakan rumah, semula tercatat 9.023, kemudian terverifikasi dan tervalidasi menjadi 17.331 unit. Hasil di atas berdasarkan koordinasi BNPB dan BPBD dari sejumlah provinsi yang telah melakukan verifikasi dan validasi data hingga 31 Mei 2023.

Sementara itu, Aam mengatakan beberapa provinsi lainnya belum mengirimkan data hingga tanggal tersebut. Dengan adanya beberapa wilayah yang belum memberikan hasil verifikasi data bencana, jumlah pada kategori di atas masih dapat berubah.