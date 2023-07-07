Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Influencer dan Konten Kreator Datangi Rumah Dinas Wali Kota Medan, Ada Apa?

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |22:41 WIB
Puluhan Influencer dan Konten Kreator Datangi Rumah Dinas Wali Kota Medan, Ada Apa?
Foto: Dok Pemko Medan
A
A
A

Medan – Sejumlah Influencer dan konten kreator Kota Medan ramai-ramai datang ke rumah dinas Wali Kota Medan, Kamis (6/7) malam. Mereka disambut langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution. 

Tidak sedikit yang datang, puluhan influencer dan konten kreator. Influencer dan konten kreator yang hadir pun dari berbagai bidang dan keahlian, mulai dari komedian, yang aktif pada bidang kesehatan, kecantikan dan fashion, hingga yang aktif pada bidang seni.

Kedatangan mereka karena diundang langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk berdiskusi terkait dengan program pembangunan Kota Medan.

Setelah duduk bersama, suami Kahiyang Ayu itu langsung berdiskusi denga para influencer dan konten kreator yang hadir. Mereka membahas program beberapa program pembangunan kota yang telah dilakukan Pemko Medan. 

Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam penyampaiannya mengatakan, keterlibatan seluruh pihak dalam pembangunan daerah sangat penting, tanpa terkecuali keterlibatan para influencer dan konten kreator. Sebab katanya, influencer dan konten kreator dengan keahlian dan kreativitas yang dimiliki, akan lebih mudah menyampaikan kritik, masukan dan harapan dari masyarakat.

"Peran teman-teman semua sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kota Medan. Dari keahlian, kreativitas, penguasaan perkembangan teknologi dan sosial media yag teman-teman miliki, akan lebih mudah mendengungkan segala pesan dan harapan-harapan dari masayarakat," kata Bobby Nasution.

 

