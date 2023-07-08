Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT ke-66, Pemprov Kalteng bersama Masyarakat Gelar Kalteng Bershalawat

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:32 WIB
HUT ke-66, Pemprov Kalteng bersama Masyarakat Gelar Kalteng Bershalawat
Foto: Dok Pemprov Kalteng
Palangka Raya - Sebagai salah satu wujud syukur atas kemajuan Kalimantan Tengah sekaligus peringatan hari jadinya ke-66, pemprov Kalteng menyelenggarakan acara Kalteng Bershalawat di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (7/7/2023) malam.

Hujan deras sejak sore hari tidak menyurutkan semangat ribuan masyarakat khususnya umat Islam untuk datang berbondong-bondong memadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Masyarakat yang datang bukan hanya dari Kota Palangka Raya saja, tapi dari kabupaten- kabupaten di Kalimantan Tengah.

 Kalteng Bershalawat dihadiri secara langsung oleh Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, kehadirannya bak magnet ditengah ribuan umat muslim yang tetap bertahan di tengah gerimisnya hujan. Lantunan shalawat bergema teruntuk junjungan Nabi Muhammad SAW, serta memunajatkan doa agar Prov. Kalteng dan Negara Indonesia senantiasa dilimpahkan perlindungan dan keberkahan.

Pada kesempatan penuh berkah ini, hadir juga K.H. M. Zhofaruddin atau yang dikenal dengan sebutan Guru Udin Samarinda dan K.H. Ilham Humaidi atau yang dikenal dengan Guru Umay Banjarmasin) untuk memberikan tausiyah dan pencerahan dalam acara ini.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
