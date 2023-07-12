Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngadu ke Bobby Nasution Lewat Instagram, Bocah 6 Tahun yang Sakit Langsung Dirawat Bermodal KTP

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:27 WIB
Ngadu ke Bobby Nasution Lewat Instagram, Bocah 6 Tahun yang Sakit Langsung Dirawat Bermodal KTP
Halimah sangat berterima kasih kepada Walikota Medan Bobby Nasution yang telah merespon cepat sakit kronis yang diderita anaknya. (Foto: dok. Pemko Medan)
MEDAN - "Terima kasih pak Bobby, tolong bantu anak saya, saya ngak minta apa-apa. Saya cuma ingin anak saya sembuh," kata Halimah berlinang air mata di RS. Madani, Jalan Bakti, Medan, Selasa (11/7/2023) malam.

"Saya hanya penjual gorengan, di sini saya ngak ada saudara. Tolong anak saya sampai kesembuhannya," sambung wanita berumur 43 tahun itu seraya mengusap air matanya.

Menurut Halimah warga Jalan Halat Gang Kuba, dirinya sangat berterima kasih kepada Walikota Medan Bobby Nasution yang telah merespon cepat sakit kronis yang diderita anaknya. Meskipun tidak memiliki BPjS dan hanya bermodalkan KTP.

Diceritakan Halimah, penyakit anaknya diketahuinya sekitar tiga hari yang lalu. Di mananya, anaknya Jastin Januar Putra Mario mengalami sakit demam tinggi. Melihat itu sang ibu pun membawanya ke puskemas Jalan Amaliun.

Namun karena BPJS nya mati, wanita berhijab ini pun terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp1,8 juta guna perawatan.

