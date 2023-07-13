Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NEWS

Ambil Bagian di EBTKE ConEx, Pertamina Buktikan Aksi Nyata Wujudkan Target NZE 2060

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:13 WIB
Ambil Bagian di EBTKE ConEx, Pertamina Buktikan Aksi Nyata Wujudkan Target NZE 2060
Pertamina buktikan aksi nyata wujudkan target NZE 2060. (Foto: dok Pertamina)
TANGERANG - Pertamina berkomitmen mendukung penuh target Net Zero Emission atau NZE 2060 dan transisi energi yang digulirkan Pemerintah Indonesia.

Sebagai salah satu bukti aksi nyata, Pertamina ambil bagian dalam gelaran The 11th Indonesia Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi Conference & Exhibition (EBTKE ConEx), bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Hadir dalam kesempatan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, beserta jajaran Direksi Subholding Pertamina.

Dalam acara yang mengangkan tema From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions 2060, Pertamina menghadirkan berbagai program dan inovasi perusahaan, dalam upaya mencapai target NZE 2060 melalui transisi energi dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Pertamina menampilkan inovasi pengembangan energi bersih dan EBT dari seluruh Subholding, serta program-program dekarbonisasi yang dilakukan perusahaan pada booth Pertamina.

      
