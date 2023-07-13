Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Fans JKT48 Meninggal saat Nonton Konser, Sempat Minta Tolong

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:04 WIB
4 Fakta Fans JKT48 Meninggal saat Nonton Konser, Sempat Minta Tolong
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Arsyad Disky, fans idol grup JKT48 meninggal dunia saat menonton konser idolanya di Mal Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Pingsan 

Ahmad Arsyad Disky, merupakan warga Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia menonton JKT48 yang menggelar meet and greet dan mini live performance bertajuk “JKT48 Summer Tour”.

Kemudian, pemuda 17 tahun itu sempat pingsan di tengah acara tersebut.

2. Sempat Minta Tolong dan Dilarikan ke Rumah Sakit 

Saat itu, korban yang memakai baju hitam berada di tengah konser. Seketika dia jatuh dan meminta tolong dengan menggerakkan tangan. Petugas jaga di sana sempat memberikan pertolongan. 

Kemudian, dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut Ketua RT5 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Rustianto, korban meninggal sekira pukul 17.00 WIB.

Dia sempat dilarikan ke RS Tlogorejo Semarang tak jauh dari Mal Tentrem, tempat konser digelar. Lokasi itu juga satu tempat dengan hotel.

3. Sejumlah Saksi Diperiksa Polisi

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait insiden itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/205/3057088/avip_priatna-R0EK_large.jpg
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025137/kronologi-konser-di-pasar-kemis-rusuh-hingga-penonton-bakar-panggung-UUFhjJL2O9.jpg
Kronologi Konser di Pasar Kemis Rusuh hingga Penonton Bakar Panggung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement