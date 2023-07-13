4 Fakta Fans JKT48 Meninggal saat Nonton Konser, Sempat Minta Tolong

JAKARTA - Ahmad Arsyad Disky, fans idol grup JKT48 meninggal dunia saat menonton konser idolanya di Mal Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pingsan

Ahmad Arsyad Disky, merupakan warga Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia menonton JKT48 yang menggelar meet and greet dan mini live performance bertajuk “JKT48 Summer Tour”.

Kemudian, pemuda 17 tahun itu sempat pingsan di tengah acara tersebut.

2. Sempat Minta Tolong dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Saat itu, korban yang memakai baju hitam berada di tengah konser. Seketika dia jatuh dan meminta tolong dengan menggerakkan tangan. Petugas jaga di sana sempat memberikan pertolongan.

Kemudian, dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut Ketua RT5 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Rustianto, korban meninggal sekira pukul 17.00 WIB.

Dia sempat dilarikan ke RS Tlogorejo Semarang tak jauh dari Mal Tentrem, tempat konser digelar. Lokasi itu juga satu tempat dengan hotel.

3. Sejumlah Saksi Diperiksa Polisi

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait insiden itu.