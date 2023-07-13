Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Kuasa Tahan Air Mata, Fahmi Bakar Undangan Resepsi Pernikahan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:22 WIB
Tak Kuasa Tahan Air Mata, Fahmi Bakar Undangan Resepsi Pernikahan
Fahmi membakar undangan resepsi pernikahannya dengan Anggi Anggraeni. (tangkapan layar)
BOGOR - Beredar video seorang pria bernama Fahmi Husaeni membakar undangan resepsi pernikahannya dengan Anggi Anggreani. Ia membakar undangan resepsi pernikahan itu karena kecewa Anggi memilih kabur bersama kekasihnya sehari usai mereka akad nikah.

Video tersebut diunggah akun TikTok miliknya @fahmi_h07_. Dalam video bedurasi singkat itu, tampak Fahmi membakar kertas undangan resepsi pernikahan bertuliskan Fahmi & Anggi.

Undangan itu satu per satu dimasukkan ke api. Tampak Fahmi tak kuasa menahan air mata menerima kenyataan pahit perjalanan cintanya.

"Saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi aku yakin rencana Allah pasti lebih baik," tulis Fahmi dalam keterangan video tersebut, dikutip Kamis (13/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Anggi sempat hilang dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023. Perempuan itu menghilang sehari setelah menikah dengan suaminya.

