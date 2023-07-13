Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bang Jago di Garut Ancam Perempuan Pakai Golok dan Pistol, Ngaku Biasa Membunuh Orang

II Solihin , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:54 WIB
Bang Jago di Garut Ancam Perempuan Pakai Golok dan Pistol, <i>Ngaku</i> Biasa Membunuh Orang
A
A
A

GARUT - Aksi preman yang mencoba merampas tas milik pengendara sepeda motor di kawasan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat dengan membawa senjata tajam dan senjata api menyebar luas setelah sebelumnya aksi tersebut terekam menggunakan telepon genggam.

Peristiwa tersebut menimpa korban yang merupakan seorang wanita berinisial M bersama temannya saat mereka berada di Kampung Cikoleang, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut.

Setelah mengetahui kejadian itu dan videonya menyebar luas, kurang dari 2 jam akhirnya personel Polsek Banjarwangi bersama Babinsa Kormail 1116 Cikajang berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis golok, satu buah air soft gun jenis revolver, peluru, jaket yang dipakai pelaku juga dua tas milik korban yang berisi dokumen-dokumen milik perusahaan serta uang ratusan ribu rupiah.

Kapolsek Banjarwangi, Iptu Amirudin Latif mengatakan pelaku diduga berencana akan merampas dua buah tas milik korban dengan cara menodongkan senjata tajam jenis golok dan senjata api air soft gun.

"Saat korban yang diketahui bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan bertemu dengan pelaku, tiba-tiba diberhentikan oleh pelaku dan memarahi korban serta melakukan perampasan dua buah tas miliknya," katanya,

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di kamar tahanan Polsek Banjarwangi dan kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Garut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
viral Perampasan Bang Jago
