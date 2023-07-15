Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Nama Jalan Kwitang Si Tuan Tanah yang Jago Bela Diri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |09:05 WIB
Sejarah Nama Jalan Kwitang Si Tuan Tanah yang Jago Bela Diri
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sejarah nama jalan Kwitang si tuan tanah yang jago bela diri menarik untuk dikulik. Orang Jakarta mana yang tidak pernah mendengar nama daerah sentra buku bekas ini ini memiliki asal usulnyanya.

Sejarah nama jalan Kwitang si tuan tanah yang jago bela diri ini berasal dari Kwee Tang Kiam, yang merupakan seorang pengembara Tiongkok pedagang obat sekaligus ahli bela diri kungtao pada abad ke-17.

Keberhasilan dan keteguhan membuat Kwee menjadi perantau yang cukup sukses. Sebagian tanah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya merupakan milik Kwee. Orang-orang Betawi kemudian menyebut wilayah tersebut dengan sebutan kampung si Kwitang.

Adapun, Wee Tang Kiam tiba pertama kalinya di Batavia pada abad ke-17 masehi dan memilih sebuah tempat di kawasan pasar Senen sebagai tempat tinggalnya.

Ilmu silat yang dimiliki oleh Kwee Tang Kiam mirip aliran Shaolin yang mengombinasikan unsur tenaga, fisik, dan kecepatan. Kehebatan ilmunya diakui masyarakat dan Jawara Betawi pada waktu itu dan ia sendiri menurunkan ilmunya kepada orang-orang Betawi yang tinggal di sekitarnya. 

Halaman:
1 2
      
