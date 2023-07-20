Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Warga Antusias Ikuti Ruwatan Murwakala di Kayangan Api Bojonegoro

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:53 WIB
Ratusan Warga Antusias Ikuti Ruwatan Murwakala di Kayangan Api Bojonegoro
Foto: Dok Pemkab Bojonegoro
A
A
A

Bojonegoro- Ratusan warga antusias mengikuti Ruwatan Murwakala yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) di Kayangan Api, Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Rabu (19/7/2023). Ruwatan ini juga menghadirkan dalang Ki Sunyoto dalam pagelaran Wayang Kulit dengan musik tradisional Jawa.

Ruwatan Murwakala memperkuat dan memelihara tradisi Jawa yang kaya akan budaya dan nilai-nilai luhur. Tradisi ini merupakan salah satu upacara tradisional Jawa untuk membersihkan energi negatif dan melindungi masyarakat dari berbagai bencana dan gangguan spiritual.

Acara ini diadakan berkala oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan budaya leluhur yang patut dilestarikan.

Dalam Ruwatan Murwakala di Kayangan Api, dilakukan dengan kaidah membersihkan pengaruh buruk atau energi negatif yang mungkin tertanam dalam individu atau keluarga akibat peristiwa-peristiwa dari masa lalu, seperti tragedi, konflik, atau kegagalan. Upacara ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan membawa keharmonisan kembali ke dalam kehidupan.

Acara ini pun sukses menarik perhatian warga dan juga menggeliatkan UMKM sekitar Kayangan Api.

Linda Wahyu Lestari, salah satu warga dari Kecamatan Kepohbaru, datang dengan penuh antusias bersama keluarganya. Ia datang untuk merasakan langsung suasana sakral dengan mendalami makna dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini.

Halaman:
1 2
      
