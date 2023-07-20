Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Maling Motor Berkaki Palsu Ambruk Ditembak

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:05 WIB
Melawan saat Ditangkap, Maling Motor Berkaki Palsu Ambruk Ditembak
Maling motor yang ditembak polisi (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Dua pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan lintas Kabupaten dilumpuhkan Team Tekab 308 Presisi Polres Lampung Tengah, saat sedang melintas di Jalan Proklamator Raya Bandarjaya, pada Rabu 19 Juli 2023.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya mengatakan, YS (30) satu dari dua penjahat lintas kabupaten yang terkenal licin tersebut ternyata menggunakan kaki palsu.

Namun kondisi tersebut tak menghalangi YS untuk melakukan kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, YS terlebih dahulu hunting mencari sasaran motor parkir yang ditinggal pemiliknya.

AKBP Doffie menuturkan, dalam memetik motor, YS dan rekannya HR alias AYI (40) yang juga warga Kampung Tanjungratu Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah tersebut hanya dalam hitungan detik berhasil membawa kabur motor milik korbannya.

"Dalam catatan kepolisian telah menjalankan aksinya di puluhan tempat kejadian perkara (TKP), hanya dalam hitungan detik merusak motor yang akan mereka curi," ujar Doffie dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Doffie, kedua pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas saat akan ditangkap.

Doffie menjelaskan, penangkapan pelaku berawal saat keduanya menggondol motor milik Bangkit (28), warga Lingkungan I Kelurahan Siimbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, Minggu (11/6) sekira Pukul 13.30 WIB.

"Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah rekannya mengendarai satu unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dengan nopol BE 8130 ZO. Kemudian sekitar 10 menit didalam rumah temanya, korban mendengar suara motor miliknya bunyi," jelas Doffie.

Halaman:
1 2
      
