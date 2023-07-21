Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Akses Ditutup Beton, Tembok Samping SDN Lengkong Karya Tangsel Akhirnya Dijebol

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:21 WIB
Buntut Akses Ditutup Beton, Tembok Samping SDN Lengkong Karya Tangsel Akhirnya Dijebol
SDN Lengkong Karya 1 Serpong, Tangsel (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya menjebol pagar dinding samping SDN Lengkong Karya 1, Serpong, Jumat (21/7/2023). Nantinya, aktivitas keluar-masuk akan melalui akses jalan tersebut.

Pagar dinding yang dijebol itu segera dibangun gerbang masuk baru bagi sekolah. Sebab, akses di bagian depan telah ditutup tembok beton oleh pemilik lahan.

"Hari ini kita buka aksesnya sebagai akses pengganti yang ditutup sama pemilik lahan. Biar tidak ada polemik lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, di lokasi.

Dinding yang dijebol dan dijadikan akses baru itu berada persis di sisi gerbang bagian depan yang tertutup beton. Nantinya, lebar akses masuk di dinding samping akan sama dengan akses sebelumnya.

Menurut Deden, pihaknya telah membeli sekira 20 meter lahan milik warga yang akan dijadikan akses masuk baru bagi sekolah. Sedangkan bagian gerbang masuk sebelumnya akan ditutup total oleh pemilik lahan.

"Ini kurang lebih 20 meteran, pembayarannya nanti di perubahan (APBD Perubahan)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tembok beton yang menutup akses masuk sekolah itu dibangun oleh pemilik lahan, Hardi Wijaya. Aksi itu dipicu belum dibayarnya lahan yang dijadikan akses jalan menuju sekolah yang dijanjikan sejak 2015 lalu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167289/disdik_dki-LufE_large.jpg
Hanya 5 Meter dari Rel KRL, Pemprov DKI Relokasi dan Bangun Ulang SMAN 37 Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155791/iwakum-PgtN_large.jpg
Iwakum Bantu Keimita, Siswa Berprestasi yang Viral Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154998/sekolah-FQC3_large.jpg
Pemerintah Gaungkan Gerakan Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Wajib Ikut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/338/3154921/sekolah-ugKG_large.jpg
12 Alasan Penunjukan 40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153910/sekolah_rakyat-1iah_large.jpg
Perdana! 75 Siswa Ikut Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153896/siswa_sekolah_rakyat_tetap_semangat_belajar_meski_pakai_sandal_jepit-YoxB_large.jpg
Siswa Sekolah Rakyat Tetap Semangat Belajar Meski Pakai Sandal Jepit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement