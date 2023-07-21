Buntut Akses Ditutup Beton, Tembok Samping SDN Lengkong Karya Tangsel Akhirnya Dijebol

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya menjebol pagar dinding samping SDN Lengkong Karya 1, Serpong, Jumat (21/7/2023). Nantinya, aktivitas keluar-masuk akan melalui akses jalan tersebut.

Pagar dinding yang dijebol itu segera dibangun gerbang masuk baru bagi sekolah. Sebab, akses di bagian depan telah ditutup tembok beton oleh pemilik lahan.

"Hari ini kita buka aksesnya sebagai akses pengganti yang ditutup sama pemilik lahan. Biar tidak ada polemik lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, di lokasi.

Dinding yang dijebol dan dijadikan akses baru itu berada persis di sisi gerbang bagian depan yang tertutup beton. Nantinya, lebar akses masuk di dinding samping akan sama dengan akses sebelumnya.

Menurut Deden, pihaknya telah membeli sekira 20 meter lahan milik warga yang akan dijadikan akses masuk baru bagi sekolah. Sedangkan bagian gerbang masuk sebelumnya akan ditutup total oleh pemilik lahan.

"Ini kurang lebih 20 meteran, pembayarannya nanti di perubahan (APBD Perubahan)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tembok beton yang menutup akses masuk sekolah itu dibangun oleh pemilik lahan, Hardi Wijaya. Aksi itu dipicu belum dibayarnya lahan yang dijadikan akses jalan menuju sekolah yang dijanjikan sejak 2015 lalu.

(Arief Setyadi )