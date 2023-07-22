Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Sosok Jenderal yang Dipromosikan Jadi Pangdam

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:01 WIB
7 Sosok Jenderal yang Dipromosikan Jadi Pangdam
Pangdam III Siliwangi, Mayjen Erwin Djatniko (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan kepada perwira tinggi (pati) di lingkungan TNI.

Ketentuan mutasi terbaru tertuang pada SK Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pada SK tersebut, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan untuk 96 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang terdiri atas 53 Pati TNI AD, 28 Pati TNI AL, dan 15 Pati TNI AU.

Melihat rinciannya, terdapat tujuh sosok Panglima Kodam (Pangdam) baru yang akan bertugas setelah mutasi TNI Juli 2023. Salah satunya adalah peraih Adhi Makayasa Akmil 1992. Ini deretannya:

1. Mayjen TNI Harfendi (Pangdam IX/Udayana)

 

Mayjen TNI Harfendi merupakan salah seorang perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu lalu, dia baru saja ditunjuk mengisi jabatan Panglima Kodam IX/Udayana.

Pada tugas barunya ini, dia menggantikan Mayjen Sonny Aprianto yang dimutasi menjadi Asintel Panglima TNI. Sebelum penunjukannya menjadi Pangdam, Harfendi tengah menjabat Koorsahli Panglima TNI.

Melihat riwayatnya, Harfendi adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989. Dalam sepak terjangnya di militer, sejumlah posisi strategis lain juga pernah ditempati jenderal bintang dua ini.

Di antaranya seperti Waaslog KSAD Bidang Renbinminlog (2020-2021), Kasdam IX/Udayana (2021-2022), hingga Pa Sahli Tk. III KSAD Bidang Polkamnas (2022-2023).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement