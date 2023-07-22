Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Parade Country Pembuka B-TIFF Berlangsung Meriah, Ajang Pertukaran Budaya dan Kenalkan Potensi Lokal

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:45 WIB
Parade Country Pembuka B-TIFF Berlangsung Meriah, Ajang Pertukaran Budaya dan Kenalkan Potensi Lokal
Pemkab Bojonegoro gelar Parade Country (Foto: Dok Pemkab Bojonegoro)
Bojonegoro-Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Parade Country, pada  Sabtu (22/7/2023.) sebagai pembuka pada rangkaian acara Bojonegoro Thengul International Folklore Festival (B-TIFF). Parade Country semakin meriah karena diikuti empat delegasi budaya dari Negara India, Mexico, Slovenia dan Uzbekistan.

B-TIFF juga menampilkan kebudayaan lokal seperti Rampoe Aceh, Tari Thengul, Oklik, Seni Barongsai, Reog Jaranan, serta Sandur dan Terbang Jidor. Sebanyak 200 siswa sekolah juga turut meramaikan parade sambil membawa bendera.

Adapun rute parade mulai dari Jl Mas Tumapel (Start) - Jl. Imam Bonjol - JL. Hasyim Ashari - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Trunojoyo - Ex. Gedung DPRD (Finish) dengan diikuti 115 peserta.

Sementara untuk kesenian daerah diikuti 430 peserta. Dengan rincian, peserta Tari Thengul 50 orang, Musik Oklik 50 orang, Seni Barongsai 30 orang, Reog Jaranan 50 orang, Sandur 50, dan 2022 Siswa Sekolah.

