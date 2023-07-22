43 Karyawan Keracunan Makanan, 4 di Antaranya Diperbolehkan Pulang

BANDUNG - Jumlah karyawan pabrik garmen yang keracunan makanan hingga malam ini tercatat sebanyak 43 orang.

Namun dari jumlah tersebut, empat orang karyawan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

"Awalnya 25 orang, sekarang sudah 43 orang. Semoga tidak bertambah," kata Kapolsek Batununggal, Iptu Sonny Rinaldi, Jumat (21/7/2023).

Menurut dia, dari 43 orang, empat diantaranya telah pulang setelah mendapat penanganan dari rumah sakit. Sementara sisanya yang belum pulang karena mereka masih mengalami mual dan sakit perut.

Sonny menambahkan, makanan yang disajikan ke karyawan itu berupa nasi, telur, ikan pindang, hingga sayur tauge.

Makanan tersebut disajikan pada saat jam makan siang. Perusahaan menyajikan makanan itu dengan melibatkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan.