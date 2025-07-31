Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |14:47 WIB
Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG
Puluhan siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates diduga keracunan MBG (Foto: Kuntadi/Okezone)
KULONPROGO – Puluhan siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates diduga keracunan menu makan bergizi gratis (MBG), Kamis (31/7/2025). Sejumlah siswa mengeluh mual, muntah, dan diare sejak Rabu 30 Juli 2025 malam.

"Perut sakit, diare, mual. Empat kali ke kamar mandi," kata Dias Adi Fawasrizki, salah satu siswa.

Makanan yang disantap siswa ini diduga dari jatah MBG yang dibagikan kemarin. Menu makanan yang dibagikan berupa nasi dengan lauk ayam, tahu, dan sayuran.

"Kalau kemarin masih enak rasanya. Baru tadi malam terasa," ujarnya.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kulonprogo, Aris Mustifa, mengatakan, dinas mendapatkan laporan ada siswa yang diduga keracunan pada pagi tadi di SMP 3 Wates. Namun, ketika sampai di sana mereka tidak banyak mendapatkan temuan.
 
Siswa sudah banyak yang dipulangkan. Dinas kemudian ke SMP Muhammadiyah 2 Wates dan ada sejumlah siswa yang mengalami kasus serupa. "Gejalanya sama, mual, muntah, diare," katanya.

