Dua Wanita Ditelanjangi Lalu Diarak Gerombolan Pria, Polisi Berdalih Kalah Jumlah

INDIA – Polisi India tengah jadi sorotan usai mencuatnya insiden mengerikan dua wanita diarak telanjang oleh segerombolan pria di negara bagian Manipur, India. Polisi baru bertindak setelah video yang direkam pada 4 Mei lalu menjadi viral pada Rabu (19/7/2023) dan menyebabkan kemarahan global.

Pada Kamis (20/7/2023), polisi membuka kasus pemerkosaan beramai-ramai, menangkap empat pria dan mengatakan mereka akan segera melakukan penangkapan lagi.

Meski begitu, lambatnya penanganan kasus itu membuat publik bertanya-tanya. Padahal, pengaduan polisi telah diajukan hanya beberapa hari setelah kejadian dan banyak dari pria tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas dalam rekaman yang viral.

Menurut salah satu informasi yang muncul dari pengaduan tertulis - BBC telah melihat salinannya - diajukan oleh kerabat salah satu wanita, adalah bahwa massa diduga mengambil para penyintas dari tahanan polisi. Dan dua orang yang selamat bahkan menuduh polisi hadir, tetapi "tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka".

Polisi tidak membantah tuduhan tersebut dan beberapa laporan media mengutip pejabat polisi yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa mereka "kalah jumlah".

Berbicara secara anonim kepada BBC, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan polisi telah menerima lebih dari 6.000 pengaduan sejak dimulainya kekerasan pada 3 Mei dan keterlambatan dalam menangani kasus ini bisa jadi karena "jumlah polisi Manipur yang sedikit".

Selain itu, dia mengatakan jika pemerintah menerima video tersebut lebih awal, tersangka akan ditangkap lebih cepat.

BBC telah mengirimkan pertanyaan kepada polisi Manipur dan juga berusaha menghubungi mereka melalui telepon. Tapi mereka belum menanggapi.

Menurut pengaduan, para penyintas, berusia 21 dan 42 tahun, bepergian dalam kelompok beranggotakan lima orang termasuk seorang wanita yang lebih tua dan dua pria - ayah dan saudara laki-laki dari wanita muda tersebut.

Kelompok itu melarikan diri dari bentrokan etnis yang telah mengguncang negara bagian timur laut yang berbatasan dengan Myanmar itu selama lebih dari dua bulan. Bentrokan antara anggota mayoritas Meitei dan komunitas suku Kuki telah mengakibatkan segregasi total mereka. Sedikitnya 130 orang tewas dan 60.000 orang mengungsi. Yang selamat yang terlihat dalam video adalah Kukis dan diserang oleh orang-orang dari kelompok Meitei.

Serangan terhadap perempuan terjadi pada hari-hari awal konflik ketika mereka mencoba melarikan diri setelah desa mereka diserang dan dibakar oleh "gerombolan yang terdiri dari sekitar 800 hingga 1.000 pria, banyak dari mereka bersenjata".

Dalam pengaduan mereka, mereka mengatakan bahwa mereka diselamatkan oleh polisi tetapi "dirampok oleh massa yang kejam" dan dipaksa untuk menelanjangi.

Pengaduan tersebut mengatakan bahwa orang-orang itu dibunuh dan pria berusia 21 tahun itu "diperkosa secara brutal di siang bolong". Wanita ketiga, meski tidak terlihat dalam video, juga dipaksa menelanjangi.