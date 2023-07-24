Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gua Langse, Lokasi Mistis yang Disebut Tempat Pertemuan Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |05:01 WIB
Gua Langse, Lokasi Mistis yang Disebut Tempat Pertemuan Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul
Gua Langse di Gunungkidul, DI Yogyakarta. (Foto: Instagram/@savierashityara)
GUA Langse yang terletak di Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah tempat tujuan wisata yang dikenal eksotis dan indah. Tetapi, selain itu, gua yang terletak di Laut Selatan Jawa itu juga merupakan tempat yang diyakini sakral sehingga kerap dijadikan tempat bertapa.

Di Gua Langse, pengunjung akan disajikan dengan keindahan stalagtit, stalagmit dan panorama Laut Selatan Jawa. Gua yang dibuka pada 1940-an ini memiliki nama yang berarti kain kafan, karena dahulu konon gua ini ditutup dengan kain kafan.

Namanya yang cukup menimbulkan kesan mistis sejalan dengan cerita-cerita tentang Gua Langse. Masyarakat setempat percaya bahwa gua ini adalah tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul.

Selain disebut sebagai Gua Kain Kafan, Langse, berdasarkan pengucapannya juga dapat diartikan sebagai etilasane atau petilasannya orang-orang besar. Karena itulah tidak aneh jika Gua Langse kerap disambangi oleh orang-orang yang ingin bersemedi atau bertapa.

