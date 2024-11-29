Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Heboh! Video Call Sex Diduga Pimpinan DPRD Gunungkidul Tersebar

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |12:28 WIB
Heboh! <i>Video Call Sex</i> Diduga Pimpinan DPRD Gunungkidul Tersebar
Ilustrasi
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Beredar di kalangan warga dan menjadi perbincangan publik, video diduga mirip anggota DPRD Gunungkidul yang tengah tengah melakukan vidio call sex tersebar.

Warga meminta agar DPRD Gunungkidul melakukan tindakan atas beredarnya video yang memalukan tersebut

Video berdurasi 62 detik ini diduga menunjukan aksi video call sex yang pelaku prianya diduga merupakan anggota DPRD Gunungkidul dan juga merupakan ketua partai di Gunungkidul.

Video tersebut beredar di kalangan warga dan menjadi perbincangan. Banyak warga yang menyayangkan atas beredarnya video tersebut.

Warga pun mendatangi kantor DPRD Gunungkidul pada 26 November lalu untuk menemui pimpinan DPRD Gunungkidul guna menyampaikan permasalahan tersebut.

Perwakilan warga, Marbandi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada pimpinan dewan agar segera menindak lanjuti beredarnya video berdurasi 1 menit 2 detik yang diduga merupakan pimpinan DPRD Gunungkidul.

Warga memberi waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal 26 November 2024 agar DPRD Gunungkidul memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

"Jika tidak warga akan melakukan demo dengan massa yang lebih banyak lagi," kata Marbandi.

 

